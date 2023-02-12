Кримські партизани закликають боротися з загарбниками

Про це вони повідомили у соціальних мережах.

"До мешканців решти Криму є актуальне прохання: якщо ви бачите велике скупчення рашисткої техніки особливо в північному Криму - надсилайте в наш чат-бот їхнє місце розташування з точними координатами та бажано з фото та з описом кількості техніки, її станом", - йдеться у повідомленні.

Також важливо фіксувати місця дислокації особового складу окупаційної армії. Загалом будь-яка військова активність і пасивність окупантів у Криму дуже потрібна, але якомога з точним описом місця і того, що там знаходиться.

"Також ми знаємо, що в Джанкойському районі окупанти всюди обладнали ремонтні бази для своєї техніки, інформація про них та їхнє розташування теж дуже потрібна. Дякуємо, що від наших спільних дій залежить наша спільна перемога над рашистськими окупантами", - резюмували кримські партизани.

Також читайте Україна готова застосувати британські ракети для удару по Криму - The Times

Окупація українського Криму

2014 року Росія окупувала український Крим, провівши там фейковий "референдум". Агресор одразу включив півострів до свого складу.

Україна до початку повномасштабної війни Росії говорила про повернення Криму дипломатичним шляхом. Проте після нападу на нашу державу заговорили про військово-дипломатичний метод повернення Криму. Голова ГУР МО Кирило Буданов вважає, що Україна зможе повернути Крим ще 2023 року.

Читайте також:

Україна готує "Гвардію наступу": добровольці звільнятимуть Крим і Донбас