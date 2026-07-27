Куди краще не їхати у відпустку: туристи назвали 4 країни-розчарування

Єгипет / © pixabay.com

Реклама

Популярні туристичні напрямки не завжди виправдовують очікування і можуть перетворити відпустку на жах. Мандрівники поділилися власним досвідом та назвали чотири країни, куди більше ніхто з них не планує повертатися.

Про це пише Iltalehti.

Болгарія

Невдалий готель може суттєво зіпсувати враження від усієї поїздки. Саме з такою ситуацією зіткнувся читач із ніком «Подорожував дуже багато».

Реклама

«Категорично не рекомендую Болгарію нікому. У готелі нам запропонували номер, у якому вікно було без скла. Працівник просто засунув штори й лише знизав плечима. З нами була дворічна дитина. Лише після наполегливих вимог нам дали інший номер, де вікна були цілими. Їжа була вкрай низької якості. Персонал готелю поводився грубо й непрофесійно. Це була найжахливіша відпустка в нашому житті. Їдальня була просто неба, де між столами ходили кури й клювали людей за босі ноги», — розповів мандрівник.

Єгипет

Чимало негативних відгуків стосувалися також відпочинку в Єгипті. Зокрема, читач під ніком Juossi поскаржився на постійні спроби змусити туристів витрачати більше грошей, нав’язливих продавців і неприємні ситуації під час відпочинку.

«У Шарм-ель-Шейху на кожному кроці намагалися витягнути з нас гроші. Нам продали екскурсію зі снорклінгом, але вже на човні виявилося, що маска й трубка у вартість не входять. Чайові теж були обов’язковими. Вуличні продавці були надзвичайно нав’язливими. Таксисти „люб’язно“ відчиняли двері автомобіля, але лише для того, щоб при цьому торкатися жінок. Одного разу ми застали працівника готелю, який рився в наших валізах просто в номері. Мені просто нічого хорошого сказати про цю поїздку», — розповів Juossi.

Інший турист, який підписався як «Ні, дякую, Єгипте», окремо згадав про проблеми з шахрайством у Каїрі.

Реклама

«У Каїрі є чудові пам’ятки, але надто багато людей займаються шахрайством. Постійно намагаються обдурити», — висловився мандрівник.

Ще одна мандрівниця, Ykspena, звернула увагу на спеку, бруд і нав’язливу поведінку торговців у туристичних місцях.

«Брудно й дуже спекотно. Туристичні місця переповнені нав’язливими торговцями. Чайові вимагають навіть тоді, коли жодної послуги не надали. Звичайні місцеві жителі привітні й гостинні, але туристам непросто з ними познайомитися», — ділиться своїм досвідом Ykspena.

Франція

Не виправдала очікувань деяких туристів і Франція. Так, користувачка під ніком «Донька весни» розповіла про свої враження від Парижа.

Реклама

«Париж виявився брудним і переповненим туристами. Працівники сфери обслуговування поводилися непривітно, хоча я розмовляю французькою», — зазначила вона.

Схожою думкою поділився читач під ніком Vanha Reissaaja, який побував у 18 європейських країнах.

«Я проїхав автомобілем через 18 європейських країн. Єдина країна, яка, на мою думку, нам зовсім не підійшла, — це Франція. Там люди зовсім непривітні. Навіть про Румунію в мене залишилися лише приємні враження», — зазначив мандрівник.

Домініканська Республіка

Ще один турист залишився вкрай незадоволений поїздкою до Домініканської Республіки. За його словами, він зіткнувся з корупцією, високими цінами на послуги та крадіжкою грошей у готелі.

Реклама

«До Домініканської Республіки я більше ніколи не поїду, тому що країна дуже корумпована. Із туристів намагаються витиснути максимум грошей, а послуги гідів коштують надзвичайно дорого. Це був перший і єдиний готель, де в мене зникли гроші, поки я був біля басейну. Таксист просив приносити йому банани зі сніданку в готелі, а в місті було неможливо спокійно самостійно щось оглянути», — розповів читач під ніком Mn.

До слова, мандрівник, який побував у всіх країнах світу, назвав столицю Сомалі Могадішо найнебезпечнішим місцем через відсутність законів, терористичну загрозу від угруповання «Аш-Шабаб» та необхідність пересуватися під озброєною охороною. МЗС Великої Британії підтверджує високий рівень ризику в Сомалі через постійні атаки, викрадення людей, озброєну злочинність і гуманітарну кризи, радячи громадянам утриматися від поїздок.

Новини партнерів