Куди не варто їхати на відпочинок 2027 року: 6 популярних напрямків, які можуть розчарувати

Куди не варто їхати 2027 року / © pixabay.com

Реклама

З наближенням зими чимало українців починають думати про те, як було б добре бачити більше сонця, потрапити на море і погрітися. Якщо ви плануєте подорож наступного року, розповімо, які туристичні напрямки краще оминати і чому.

ТСН ділиться порадами, куди не варто їхати на відпочинок 2027 року, аби не натрапити на вкрай високі ціни, некомфортне ставлення та натовпи туристів.

Реклама

Куди не варто їхати на відпочинок 2027 року

Якщо планувати відпочинок принаймні за пів року, можна зекономити кругленьку суму на проживанні та авіаквитках. Усе завдяки системі раннього бронювання.

Реклама

Для тих, хто вже придивляється до нових подорожей на наступний рік, ділимося власною добіркою міст, островів та країн, де відпочинок може перетворитися на вкрай дороге задоволення чи спробу роздивитися бодай щось серед натовпу туристів. Цих місць наступного року краще уникати.

Прага

Прага — місто, де туристів багато чи не весь рік. Є всього кілька місяців низького сезону, коли справді комфортно приїздити та обходити старовинний центр міста пішки. Комфортною подорож до Праги може бути у жовтні, листопаді, січні та лютому. Адже в усі інші місяці місто переповнене туристами — особливо влітку та на Різдво.

За даними Чеського статистичного управління (ČSÚ), лише з липня по вересень 2026 року Прагу відвідало загалом майже 2,5 млн відвідувачів.

Хоча Прага є надзвичайно безпечною через відсутність тяжких чи насильницьких злочинів, кишенькові злодії можуть застати вас зненацька у місцях найбільшого скупчення людей. Особливо пильними варто бути на Староміській площі біля Астрономічного годинника, у трамваї №22 та на центральних станціях метро.

Реклама

Для Праги все ще актуальні специфічні пастки для туристів: завищені тарифи у таксі, маніпуляції в неліцензованих обмінниках валют і надмірні чеки за «уявні» закуски.

Барселона

Планування поїздки до Барселони на 2027 рік вимагає зважування кількох вагомих факторів, адже популярна каталонська столиця стикається із серйозним овертуризмом також.

Міська влада та жителі дедалі гостріше реагують на туристів. Через це в місті відбуваються постійні протести проти оренди житла та за підвищення туристичних зборів.

Замість автентичної атмосфери мандрівники ризикують натрапити на переповнені вулиці та брак квитків до ключових пам’яток навіть за кілька тижнів до візиту.

Реклама

Питання безпеки та дрібної злочинності залишається одним із найвразливіших місць Барселони. Хоча насильницькі злочини тут трапляються рідко, місто стабільно утримує репутацію столиці кишенькових крадіжок Європи. Організовані групи злодіїв працюють на станціях метро, біля Саграда Фамілія, на бульварі Ла-Рамбла та пляжі Барселонета.

Позиція Барселони у світових туристичних рейтингах також демонструє негативну динаміку. За даними щорічного дослідження безпеки популярних напрямків від Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP) на 2027 рік, Барселона опустилася з 7-го на 13-те місце у списку найбезпечніших міст світу.

Мальта

Подорож на Мальту 2027 року може виявитися неочікувано дорогою. Острівна держава зіткнулася з гострою кризою овертуризму. Через високу щільність населення та рекордні туристичні потоки невеликий архіпелаг впроваджує масштабні здорожчання для іноземців.

Уже від початку 2027 року уряд суттєво підвищує екологічний збір: замість попередніх €1,50 за ніч в готелях збір обходитиметься у €8 на добу з людини, а за проживання в орендованих апартаментах зросте до €10 на добу.

Окрім цього, влада впроваджує платний вхід на популярний пляж Блакитна лагуна на острові Коміно (€5), а також збільшує ціни на поромне сполучення з островом Ґоцо для нерезидентів — з €4,65 до €11 за квиток.

Щодо питань безпеки та дрібної злочинності, Мальта традиційно залишається однією з найбезпечніших країн Європи. Однак через величезне скупчення людей стрімко зросла кількість кишенькових крадіжок. Окремим ризиком є молодіжний район Пачевіль у Сент-Джуліансі.

Рим

Подорож до Рима наступного року замість задоволення може подарувати розчарування. Мерія міста продовжує боротися з овертуризмом — зокрема, вже запровадила платний вхід для огляду фонтану Треві, а квитки до Колізею чи Ватикану тепер доводиться бронювати за кілька місяців.

До того ж, з наступного року влада може підвищити й так високий туристичний збір. Наразі він становить €10–15 за ніч з особи.

Ситуація з безпекою в Римі залишається стабільно напруженою через дрібні крадіжки. Місто традиційно посідає одне з провідних місць у Європі за кількістю кишенькових злодіїв. Найбільш небезпечними локаціями є станції метро на гілці А, центральний вокзал Терміні, а також легендарні автобусні маршрути №64 та №40.

Грабіжники працюють злагодженими групами й крадуть гаманці та телефони. Вони створюють тисняву, а під час того, як затискають вас у транспорті чи в людних місцях, вправно грабують.

Венеція

Венеція 2027 року ризикує остаточно втратити статус романтичного куточка, адже місто поступово перетворюється на повноцінний тематичний парк із платним входом. Влада міста остаточно закріпила оплату для туристів, які приїздять на один день.

Від 2027 року цей «вхідний квиток» до міста можуть підвищити до 30 євро. Наразі одноденні відвідувачі платять п’ять євро у вибрані дати, якщо бронюють заздалегідь, або ж їм доводиться платити по 10 євро, за реєстрацію день у день.

З огляду на географічні особливості, у Венеції низький рівень тяжких злочинів, але кишенькових злодіїв розвелося багато. Головними осередками ризику є міст Ріальто, площа Сан-Марко, зупинки теплоходів та залізничний вокзал Санта-Лючія.

Афіни

Подорож до Афін 2027 року тягне за собою ризики, пов’язані як з інфраструктурним перевантаженням, так і з кліматичними змінами. Грецька столиця виснажена через критичний потік туристів.

Влада змушена впроваджувати жорсткі ліміти та часові слоти для відвідування головних пам’яток, а також підвищувати екологічні збори. Ситуацію ускладнює літня аномальна спека, яка протягом останніх років призводить до масштабних лісових пожеж та евакуацій людей.

За показниками безпеки Афіни демонструють один із найвищих рівнів ризику щодо дрібних крадіжок серед столиць Південної Європи. Найпроблемнішими зонами є станції метро ліній 2 та 3, де орудують професійні злодії. Також варто проявляти обачність у туристичному районі Плака, де поширені випадки викрадення сумок з терас у кафе.

У рейтингах безпеки міст позиції Афін знижують забастовки транспорту, демонстрації в центрі міста та подекуди занедбаність інфраструктури.

Туризм: останні новини

Нагадаємо, Дананг у В’єтнамі приваблює іноземців дешевим житлом і їжею, проте реальні витрати на життя там часто вищі, ніж розповідають у соцмережах.

Британка Кейсі, яка працює віддалено творцем контенту, разом із партнером винаймає квартиру з басейном біля пляжу за 30 тисяч гривень на місяць. На дешевші варіанти чи знижки можна розраховувати залежно від району, терміну оренди та пошуку через Facebook Marketplace замість Airbnb.

Місцева в’єтнамська страва дійсно може коштувати від 53 грн, але вибір західної їжі, європейських продуктів та регулярні візити до кафе суттєво підвищують щоденні витрати. На транспорт через додаток Grab жінка витрачає близько 1 219 грн на тиждень, а ще 1 219–1 829 грн щотижня йде на дозвілля, масаж та спорт.

Цей досвід спростовує стереотип із Мережі про можливість комфортно жити у В’єтнамі приблизно на 16 000 грн на місяць, адже лише оренда покриває більшу частину цієї суми. Тому тим, хто планує переїзд, радять формувати бюджет на основі власних потреб.

Новини партнерів

Новини партнерів