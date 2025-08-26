- Дата публікації
-
- Категорія
- Туризм
- Кількість переглядів
- 43
- Час на прочитання
- 3 хв
Куди поїхати в Україні восени: 10 найкращих місць для подорожей
Восени можна поєднати прогулянки містами, відвідування природних локацій та дегустації страв.
Осінній сезон відкриває нові маршрути для мандрівників по Україні. В цей час можна поєднати прогулянки історичними містами, екскурсії природними локаціями та дегустації місцевих страв, насолоджуючись комфортною погодою та культурною програмою.
Про це пише видання VisitUkraine.
Топ-10 локацій для осінніх подорожей
Все більше іноземних туристів обирають саме осінні маршрути. У цей час можна відчути справжню гостинність України без літньої метушні. Погода комфортна для подорожей, культурна програма багата, а відпочинок можна поєднувати з новими враженнями.
Національний музей народної архітектури та побуту в Пирогово (Київ)
Музей просто неба, який восени особливо чарує золотим листям та традиційними хатинками. Тут можна побачити, як жили українці в різних регіонах, скуштувати страви на ярмарках та придбати сувеніри ручної роботи. Осінні фестивалі роблять Пирогово ще більш колоритним.
Активності: прогулянки, фотосесії, оренда велосипедів, участь у святкуваннях, дегустація традиційних страв.
Софіївський парк (Умань)
Романтичний парк із алеями, озерами та гармонійною атмосферою. Осінь додає парку особливої магії — менше туристів, більше спокою.
Активності: катання на човні, панорамні види, фотосесії.
Хотинська фортеця (Чернівецька область)
Могутня середньовічна фортеця на тлі дністровських схилів з жовто-червоним листям. Історія, архітектура та природа створюють ідеальні умови для подорожей.
Активності: прогулянки по мурах, огляд Дністра, відвідування музеїв, тематичні заходи.
Карпати (Яремче, Буковель, Верховина)
Гори восени вкриваються різнобарвним килимом, надаючи унікальні краєвиди. Тут можна зануритися в культуру гуцулів, відвідати музеї та водоспади, поєднати активний відпочинок із релаксом у SPA.
Активності: походи, екскурсії, дегустації, фестивалі, ярмарки.
Актовський каньйон (Миколаївська область)
Природна пам’ятка з високими скелями та різнобарвними лісами. Осінь додає величності та виразності пейзажам.
Активності: екостежки, скелелазіння, фотоподорожі, кемпінг.
Винні тури Закарпаттям
Золотаво-червоні виноградники, дегустації нового врожаю та атмосферні села. Можна відвідати замки, монастирі та старовинні винні підвали.
Активності: дегустації, екскурсії, фотопрогулянки, участь у фестивалях.
Тунель кохання (Рівненщина)
Романтична арка дерев з осінніми золотаво-жовтими та червоними відтінками. Популярне місце для фотографій та прогулянок.
Активності: прогулянки, фотосесії, екскурсії, відвідування кафе та сувенірних крамниць.
Кам’янець-Подільський (Хмельницька область)
Старовинна фортеця на фоні осінніх дерев і каньйону річки Смотрич. Місто сповнене історії та архітектури.
Активності: екскурсії старим містом, фотопрогулянки каньйоном, фестивалі, дегустації.
Одеса
Золотаві дерева на Приморському бульварі, тихі пляжі, тепла погода та активне культурне життя.
Активності: прогулянки бульваром, фотосесії, відвідування музеїв та театрів, гастротури.
Львів
Старе місто восени вкривається золотим і червоним листям, аромат кави створює особливу атмосферу.
Активності: прогулянки містом, фотосесії, відвідування музеїв і театрів, участь у фестивалях.
Практичні поради для туристів
Перевіряйте погоду: у Карпатах прохолодно та волого, на півдні тепло.
Бережіть шаруватий одяг та зручне взуття.
Плануйте маршрут заздалегідь і враховуйте культурні пам’ятки та природні об’єкти.
Використовуйте сервіси Visit Ukraine для бронювання турів, трансферів, екскурсій і медичного страхування з покриттям воєнних ризиків.
Беріть карту або GPS, воду та легкий перекус для довгих прогулянок.
Перевіряйте розклад фестивалів і культурних заходів.
Нагадаємо, виявилось що Великій Британії існує село, де час ніби зупинився. Там заборонені автомобілі, а всі вантажі перевозяться дерев’яними санями, як сотні років тому.