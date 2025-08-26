ТСН у соціальних мережах

Туризм
43
3 хв

Куди поїхати в Україні восени: 10 найкращих місць для подорожей

Восени можна поєднати прогулянки містами, відвідування природних локацій та дегустації страв.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Умань

Осінній сезон відкриває нові маршрути для мандрівників по Україні. В цей час можна поєднати прогулянки історичними містами, екскурсії природними локаціями та дегустації місцевих страв, насолоджуючись комфортною погодою та культурною програмою.

Про це пише видання VisitUkraine.

Топ-10 локацій для осінніх подорожей

Все більше іноземних туристів обирають саме осінні маршрути. У цей час можна відчути справжню гостинність України без літньої метушні. Погода комфортна для подорожей, культурна програма багата, а відпочинок можна поєднувати з новими враженнями.

Національний музей народної архітектури та побуту в Пирогово (Київ)

Музей просто неба, який восени особливо чарує золотим листям та традиційними хатинками. Тут можна побачити, як жили українці в різних регіонах, скуштувати страви на ярмарках та придбати сувеніри ручної роботи. Осінні фестивалі роблять Пирогово ще більш колоритним.

Активності: прогулянки, фотосесії, оренда велосипедів, участь у святкуваннях, дегустація традиційних страв.

Софіївський парк (Умань)

Софіївський парк (Умань)

Романтичний парк із алеями, озерами та гармонійною атмосферою. Осінь додає парку особливої магії — менше туристів, більше спокою.

Активності: катання на човні, панорамні види, фотосесії.

Хотинська фортеця (Чернівецька область)

Хотинська фортеця (Чернівецька область)

Могутня середньовічна фортеця на тлі дністровських схилів з жовто-червоним листям. Історія, архітектура та природа створюють ідеальні умови для подорожей.

Активності: прогулянки по мурах, огляд Дністра, відвідування музеїв, тематичні заходи.

Карпати (Яремче, Буковель, Верховина)

Карпати

Гори восени вкриваються різнобарвним килимом, надаючи унікальні краєвиди. Тут можна зануритися в культуру гуцулів, відвідати музеї та водоспади, поєднати активний відпочинок із релаксом у SPA.

Активності: походи, екскурсії, дегустації, фестивалі, ярмарки.

Актовський каньйон (Миколаївська область)

Актовський каньйон (Миколаївська область)

Природна пам’ятка з високими скелями та різнобарвними лісами. Осінь додає величності та виразності пейзажам.

Активності: екостежки, скелелазіння, фотоподорожі, кемпінг.

Винні тури Закарпаттям

Винні тури Закарпаттям

Золотаво-червоні виноградники, дегустації нового врожаю та атмосферні села. Можна відвідати замки, монастирі та старовинні винні підвали.

Активності: дегустації, екскурсії, фотопрогулянки, участь у фестивалях.

Тунель кохання (Рівненщина)

Тунель кохання (Рівненщина)

Романтична арка дерев з осінніми золотаво-жовтими та червоними відтінками. Популярне місце для фотографій та прогулянок.

Активності: прогулянки, фотосесії, екскурсії, відвідування кафе та сувенірних крамниць.

Кам’янець-Подільський (Хмельницька область)

Кам’янець-Подільський (Хмельницька область)

Старовинна фортеця на фоні осінніх дерев і каньйону річки Смотрич. Місто сповнене історії та архітектури.

Активності: екскурсії старим містом, фотопрогулянки каньйоном, фестивалі, дегустації.

Одеса

Одеса

Золотаві дерева на Приморському бульварі, тихі пляжі, тепла погода та активне культурне життя.

Активності: прогулянки бульваром, фотосесії, відвідування музеїв та театрів, гастротури.

Львів

Львів

Старе місто восени вкривається золотим і червоним листям, аромат кави створює особливу атмосферу.

Активності: прогулянки містом, фотосесії, відвідування музеїв і театрів, участь у фестивалях.

Практичні поради для туристів

  • Перевіряйте погоду: у Карпатах прохолодно та волого, на півдні тепло.

  • Бережіть шаруватий одяг та зручне взуття.

  • Плануйте маршрут заздалегідь і враховуйте культурні пам’ятки та природні об’єкти.

  • Використовуйте сервіси Visit Ukraine для бронювання турів, трансферів, екскурсій і медичного страхування з покриттям воєнних ризиків.

  • Беріть карту або GPS, воду та легкий перекус для довгих прогулянок.

  • Перевіряйте розклад фестивалів і культурних заходів.

Нагадаємо, виявилось що Великій Британії існує село, де час ніби зупинився. Там заборонені автомобілі, а всі вантажі перевозяться дерев’яними санями, як сотні років тому.

43
