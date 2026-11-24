У Німеччині десяткам біженців скасували допомогу / © ТСН

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У Тюрингії, що в Німеччині, розгорівся скандал довкола соціальних виплат для українських біженців. Центр зайнятості округу Грайц виявив низку випадків, коли українські біженці отримували державну допомогу, а самі замовчували власні доходи та активи на батьківщині.

Про це пише німецьке видання Focus.

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Чому у Німеччині десяткам українських біженців урізали та скасували виплати

16 українцям виплати негайно зупинили, а ще 38 — зменшили через незадекларовані надходження на українські рахунки — зокрема пенсії, орендну плату за житло чи земельні ділянки.

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Наразі невідомо, чи йшлося про свідоме шахрайство, чи про помилки через мовний бар’єр та незнання правил, пишуть німецькі журналісти.

Порушення правил стосуються 8,2% з усіх 656 українців, які отримують в окрузі Грайц базову виплату для шукачів роботи. Щодо інших комун таких підсумків немає. Німецькі ЗМІ припускають, що приховування доходів українськими біженцями може бути масовим.

За даними Федерального агентства з праці, наразі близько 626 тисяч українців отримують Bürgergeld (виплату), яку від 1 липня 2026 року офіційно перейменували на Grundsicherungsgeld.

Допомогла визначити порушників «Дія». Хоча німецькі відомства не мають безпосереднього технічного доступу до застосунку, заявники з України зобов’язані в межах закону подавати електронні довідки з нього — наприклад, про доходи, пенсії чи отримані в Україні соціальні виплати.

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Саме ці документи дозволяють фахівцям зіставити дані та виявити приховані кошти, адже перевіряти закордонні рахунки та майно безпосередньо німецьким центрам зайнятості вкрай складно.

За правилами, кожен претендент на допомогу має розкрити всі свої статки й прибутки незалежно від країни, де вони перебувають. Під звітність підпадають:

банківські заощадження та вклади;

нерухомість і земельні ділянки;

автомобілі та цінні речі;

цінні папери та ETF;

накопичувальне страхування життя;

готівка;

інші активи, що мають грошову вартість.

У разі приховування таких даних людині може загрожувати кримінальна відповідальність. Водночас для українців діють ті самі неоподатковувані ліміти захищеного майна, що й для громадян Німеччини: від 1 липня 2026 року цей поріг залежить від віку і становить від 5000 євро (до 30 років) до 20 000 євро (від 51 року) на одну особу. Усі доходи та активи підсумовуються незалежно від того, де їх отримано.

Очільник округу Грайц Уллі Шефер наголосив на важливості таких кроків для місцевого бюджету, адже припинення виплат 16 порушникам-українцям заощаджує 151 440 євро на рік, а урізання виплат ще 38 отримувачам — додатково від 7500 до 8000 євро щомісяця.

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Для регіональних адміністрацій, яким часто доводиться економити, це відчутні суми. Уллі Шефер додав, що Німеччина зобов’язана підтримувати тих, хто справді потребує допомоги.

«Водночас має бути так само очевидним, що особи, які мають достатній дохід або активи, не повинні за кошт широкого загалу отримувати пільги, на які вони не мають права», — заявив очільник округу.

Перевірки охоплюють як чинних отримувачів допомоги, так і новоприбулих заявників. Жоден з 16 українців, яким скасували допомогу, не оскаржив рішення. Вони виїхали з округу Грайц у невідомому напрямку.

Українські біженці у Німеччині: останні новини

Нагадаємо, законодавство Німеччини не встановлює лімітів на зберігання готівки вдома, однак суми від 10 тисяч євро можуть привернути увагу правоохоронців або податкової служби у межах правил боротьби з відмиванням грошей.

Як пояснив адвокат Юрій Демченко, якщо власник не зможе підтвердити законне походження коштів, це може стати підставою для перевірки, а під час слідчих дій за наявності підстав гроші можуть вилучити.

Крім того, у разі крадіжки з помешкання страхова компанія зазвичай компенсує лише частину викраденої готівки — найчастіше близько 2500 євро, залежно від умов договору. Через ризик втрат під час викрадення адвокат радить не зберігати у Німеччині вдома готівкою понад 2500 євро.

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