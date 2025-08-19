Досвідчений мандрівник назвав найгірше місце у світі

Габріель Морріс / © mirror.co.uk

Відомий ютубер і мандрівник Габріель Морріс, який відвідав понад 90 країн на шести континентах, назвав Перську (Арабську) затоку своїм найменш улюбленим регіоном у світі. У своєму відео він пояснив, чому не має бажання повертатися до таких міст, як Дубай, Абу-Дабі, Ер-Ріяд та інших.

Про це пише Mirror.

За словами Морріса, головна причина його розчарування полягає у «бездушності» та «нудності» цих міст.

«Я просто вважаю ці міста позбавленими чогось особливо цікавого як мандрівник. Я вважаю їх дуже нудними та застарілими», — зазначив він.

Ключові недоліки, на які вказав мандрівник:

Відсутність життя на вулицях: На вулицях міст майже немає пішоходів, а вулиці занадто широкі, щоб їх можна було комфортно перетинати.

Одноманітна архітектура: Більшість міст побудовані в схожому стилі з масивними хмарочосами, що робить їх схожими одне на одного.

Відсутність культурного досвіду: Місцеві жителі, що складають меншість населення, рідко взаємодіють з туристами. Оскільки більшість працівників у сфері послуг — це іноземці з Південної Азії. Це, на думку Морріса, «розбавляє» враження від подорожі.

Бюрократичні проблеми та обмеження: Ютубер розповів про неприємний інцидент у Кувейті, де його допитували через зйомку. Також, за його словами, у більшості цих країн заборонений алкоголь, що є ще одним недоліком.

Попри критику, Габріель Морріс визнав, що ці міста є «безпечними, чистими та безтурботними» і «не обов’язково є поганими місцями для життя». Однак для мандрівників, які шукають унікальний досвід, вони не є найкращим варіантом.

Сам регіон іноді називають Арабською затокою, залежно від країни, що розташована на його узбережжі. Габріель Морріс не включав до свого аналізу Іран, який, за його словами, «виглядає абсолютно неймовірно».

Нагадаємо, колишній капітан круїзного лайнера Ніко Берг, який провів у морі понад 20 років, назвав Гамбург одним з найкращих і неочевидних туристичних напрямків у Європі. В інтерв’ю Wine Traveler він зазначив, що Гамбург є ідеальною альтернативою для тих, хто втомився від натовпів у Парижі чи Римі.