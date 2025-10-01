Мандрівник підкорив сім із восьми найвіддаленіших точок планети: яка фінальна мета (фото)

Кріс Браун / © SWNS

Реклама

63-річний британський дослідник і підприємець Кріс Браун увійшов в історію, ставши першою людиною, яка досягла семи з восьми так званих «Полюсів недоступності» (PIA) на планеті. Ці полюси є найвіддаленішими точками на суші чи в океані від найближчого узбережжя.

Про це пише Daily Mail.

Сьома перемога: Північний полюс недоступності

Свою сьому перемогу Браун здобув, досягнувши Північного полюса недоступності (North Pole of Inaccessibility), розташованого приблизно за 400 миль (близько 640 км) від географічного Північного полюса. Ця точка є однією з найскладніших для досягнення через рухомий лід, течії та суворий холод.

Реклама

«Здається, що на це давно чекали… Коли я поставив собі за мету відвідати всі полюси недоступності, я думав, що, можливо, три чи чотири будуть досяжними. Але ось ми тут! Ніколи не здавайся. Просто ніколи не здавайся», — прокоментував своє досягнення Кріс Браун.

Кріс Браун. / © SWNS

Непростий шлях і допомога криголама

Попередню спробу досягти Північного PIA 2019 року Кріс Браун був змушений скасувати через геополітичні чинники та негоду. Цього разу успіх забезпечила несподівана допомога. 5 вересня Браун піднявся на борт криголама «Le Commandant Charcot» і зміг переконати капітана зробити обхідний маневр. Це дозволило судну наблизитися до координат PIA на відстань 1 кілометр. Звідти дослідник з командою з трьох осіб пішки дійшов до місця призначення вранці 18 вересня.

Пейзаж під час подорожі Кріса Брауна до Північного полюса недоступності/ / © SWNS

Браун вже відвідав шість інших полюсів: у Північній та Південній Америці, Африці, Австралії, Антарктиді та океанічний «Мис Немо» посеред Тихого океану. Тепер у 63-річного мандрівника залишився лише один недосяжний пункт — Євразійський полюс на північному заході Китаю.

Невловима ціль для дослідників

Північний полюс недоступності протягом десятиліть залишався невловимою метою. 1968 року сер Воллі Герберт мало не підкорив полюс на собачих упряжках, але не зміг через рух льодовикового покриву. Координати полюса були оновлені 2013 року завдяки сучасним даним GPS та супутників, уточнивши його розташування (1008 км від найближчої суші).

Реклама

© SWNS

2020 року шведський шукач пригод Фредерік Паульсен став першою людиною, яка досягла цього полюса, але Браун є першим, хто підкорив сім із восьми основних PIA.

Нагадаємо, у італійському селі Сканно, що в провінції Абруццо, живе Маргарита Чіарлетта — 94-річна жінка, яка стала справжньою туристичною пам’яткою. Її називають «Нонна Маргарита» або «L’Ultima Regina» («Остання королева»), оскільки вона щодня носить традиційний одяг, ігноруючи сучасний світ.

Іспанський тревел-інфлюенсер Начо Барруеко вирішив перевірити, як виглядає «найдешевший Airbnb у світі», забронювавши житло в Бангкоку (Таїланд) за неймовірною ціною — лише 1,75 фунтів стерлінгів (близько 2 євро) за ніч.