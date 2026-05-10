Мандрівник відвідав 105 країн і назвав 4 популярні місця, куди більше не хоче повертатися

Нью-Йорк / © Pixabay

Реклама

Мандрівник і альпініст Олівер Браун, який за два десятиліття відвідав 105 країн світу, розповів про напрямки, що найбільше його розчарували.

Попри любов до пригод і подорожей, деякі місця, за його словами, зовсім не виправдали очікувань — і вдруге він туди їхати не планує, передає MetroUK.

Коли йдеться про найкращі туристичні напрямки, у кожного є власний список фаворитів. Але значно рідше мандрівники відкрито говорять про місця, які не справили на них враження або навіть відштовхнули.

Реклама

За словами 44-річного британця, лише чотири місця зі всіх 105 країн та міст, які він відвідав, настільки його розчарували, що він не хоче туди повертатися. І деякі з них можуть здивувати навіть досвідчених туристів.

До цього списку потрапили Антигуа і Барбуда, Бахрейн, Нью-Йорк та Сінгапур.

«Я не хочу нікого принижувати, але ці місця не для мене», — пояснив він в інтерв’ю.

Говорячи про Антигуа, мандрівник заявив, що його не приголомшила атмосфера острова через «плоскі та застарілі готелі».

Реклама

Щодо Нью-Йорка, то місто здалося йому занадто шумним і виснажливим. Крім того, клімат мегаполіса він назвав некомфортним — або надто спекотно, або надто холодно.

Сінгапур, який відомий своєю сучасною архітектурою та великою кількістю зелених зон, Браун описав як «пекельно спекотний».

А от Бахрейн, за його словами, «має трохи занедбаний вигляд».

True Summit Adventures, засновником і генеральним директором якої є Браун, спеціалізується на пригодницьких подорожах та альпіністських експедиціях. Сам мандрівник розповідає, що його любов до подорожей почалася ще у молодості.

Реклама

Згідно з інформацією на сайті компанії, у 18 років він вирушив до Мозамбіку — невдовзі після громадянської війни та масштабних повеней. Саме ця поїздка стала початком його великої пригоди.

Відтоді Браун побував у десятках країн, серед яких Аргентина, Барбадос, Південна Африка та Пакистан.

2019 року він переїхав до Еквадору, щоб, як сам каже, «реалізувати мрію про підкорення високогірних вершин».

Попри критику окремих місць, у мандрівника є й власний список фаворитів. Найбільше його приголомшило норвезьке місто Скер’євой, де можна побачити косаток у природному середовищі. Також він високо оцінив Валбоне та Албанські Альпи. Серед інших місць, які дуже сподобались, Браун назвав гори Рвензорі, Палаван, Антісана та Алтайські гори.

Реклама

Нагадаємо, після 30 років мандрів турист виділив лише одне місто. Воно розташоване недалеко від України.

Новини партнерів