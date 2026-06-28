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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Туризм
Кількість переглядів
373
Час на прочитання
3 хв

Мандрівник відвідав 60 країн і назвав місця, які стали для нього розчаруванням

Досвідчений мандрівник Лукас Бранкатісано поділився списком напрямків, які найбільше його розчарували. Серед них — популярні курорти Мексики, Таїланду, Іспанії, а також міста в Азії та Латинській Америці.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Туризм (ілюстративне фото)

Туризм (ілюстративне фото) / © iStock

29-річний мандрівник із Мельбурна Лукас Бранкатісано, який за два роки відвідав 60 країн і витратив на подорожі понад 70 тисяч доларів, назвав місця, куди більше не хотів би повертатися.

Про це пише Daily Mail.

Лукас раніше працював у сфері продажів, щоб накопичити гроші на велику подорож. Спочатку він вирушив у десятимісячний соло-похід Латинською Америкою, а потім майже рік подорожував Європою, Азією та Африкою разом із братом і друзями.

За словами мандрівника, одне з місць, яке найбільше його розчарувало, — Канкун у Мексиці. Лукас наголосив, що загалом дуже любить Мексику, але сам Канкун назвав надто туристичним.

“Це все те, що мені не подобається в місцях, переповнених туристами. Усі відпочивають у готелях “все включено”. Це зовсім не те, чим є Мексика”, — сказав він.

Також до списку потрапив Пхукет у Таїланді. За словами Лукаса, він не виправдав очікувань: там було занадто людно, багато туристів і доволі дорого. Натомість він радить звернути увагу на інші місця в Таїланді, зокрема Ко Тао або Крабі.

Ще одним розчаруванням для нього стало місто Муйне у В’єтнамі. Мандрівник вважає, що цей напрямок можна пропустити, адже він дорожчий, ніж багато інших місць у країні, але пропонує значно менше вражень.

“У В’єтнамі є багато інших місць, де можна провести час, витратити гроші та поспілкуватися з місцевими. Муйне, на жаль, не з них”, — зазначив він.

Лукас також не радить повертатися до Уюні в Болівії, хоча це місто часто входить до маршрутів туристів, які їдуть до солончаку. За його словами, сам солончак вартий уваги, але місто справило на нього гнітюче враження через сміття й нерозвинену інфраструктуру.

У Європі його розчарував курорт Кала-д’Ор на Майорці. Мандрівник вважає, що місто стало надто туристичним і орієнтованим переважно на британських відпочивальників. За його словами, на Майорці є значно кращі місця, зокрема Сольєр.

Окремо Лукас раніше називав міста, які також не хотів би відвідувати знову. Серед них — Нью-Делі в Індії, Леон у Нікарагуа, Ойя на Санторіні, Пномпень у Камбоджі та Бенідорм в Іспанії.

Нью-Делі він назвав надто перевантаженим через хаос, шум, інтенсивний рух і забруднене повітря. Водночас Лукас підкреслив, що інші частини Індії можуть бути “приголомшливими”, але саме столиця виявилася не для нього.

Леон у Нікарагуа, за словами мандрівника, здався йому душним і небезпечним уночі, хоча саму Нікарагуа він назвав фантастичним напрямком.

Ойя на Санторіні розчарувала його натовпами туристів, селфі-палицями та однаковими фото заходу сонця. Пномпень він згадав як місто з надто щільною забудовою, а Бенідорм — як місце, яке втратило іспанський характер через масовий туризм.

Нагадаємо, аналітики назвали найгостинніші країни та міста світу для життя й роботи іноземців. Лідерами європейського рейтингу стали Ісландія та Цюрих, тоді як великі мегаполіси на кшталт Лондона чи Парижа взагалі не потрапили до десятки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
373
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