Мандрівниця після 80 круїзів назвала найкращі напрямки для подорожей

Круїзний лайнер / © Associated Press

79-річна мешканка Великої Британії Енн Лідлі, яка здійснила близько 80 круїзних подорожей, поділилася своїми улюбленими місцями у світі та порадами для тих, хто планує вирушити в круїз наодинці.

Про це пише Unilad.

Напередодні свого 80-річчя вона зізналася, що саме подорожі допомогли їй пережити складний період після особистої втрати.

Енн родом із міста Вітбі. Більшу частину життя вона подорожувала разом зі своїм чоловіком Джимом, однак після його смерті вирішила не відмовлятися від мрії пізнавати світ. За її словами, спочатку думка про самостійні поїздки здавалася надто болісною.

«Коли Джим помер, я була розбита горем. Ми завжди все робили разом, особливо подорожували. Мені здавалося, що ця частина мого життя завершилася», — згадує Енн.

Із часом вона усвідомила, що чоловік хотів би, аби вона продовжувала жити повноцінно і відкривати для себе нові місця.

Після десятків круїзів жінка визначила свій улюблений напрямок. За словами Енн, найбільше її приголомшили Гаваї. Вона зазначає, що була зачарована красою островів, гостинністю місцевих жителів та різноманіттям кухні.

Втім, не лише Гаваї залишили яскраві спогади. Енн також із теплотою згадує Карибські острови, куди вперше вирушила сама. За її словами, саме там вона вперше почувалася абсолютно комфортно під час одиночної подорожі.

Окрім улюблених напрямків, Енн поділилася практичними порадами для тих, хто планує подорожувати круїзом наодинці. Вона радить не уникати спільних вечерь, адже загальні столи допомагають легко познайомитися з новими людьми. За її словами, деякі знайомства переросли у дружбу поза межами круїзів.

Енн сказала: «Спільні столи — чудовий спосіб познайомитися з людьми, і деякі з моїх найкращих розмов відбулися саме за вечерею. Я навіть знайшла друзів за межами круїзного лайнера, і я регулярно відвідую їх після своїх подорожей».

Також жінка рекомендує брати участь в організованих екскурсіях, називаючи їх безпечним і зручним способом огляду пам’яток. Крім того, такі поїздки знімають стрес і дають можливість знайти компанію.

Вибір каюти, за словами Енн, має велике значення: «Я надаю перевагу каютам із вікном, щоб зранку одразу бачити море. Це дуже важливо, коли подорожуєш наодинці».

Серед простих, але важливих порад — взяти з собою паперову книжку. Це допомагає приємно провести час і уникнути додаткових витрат на Інтернет. Наприкінці Енн наголошує: відкритість до спілкування — ключ до яскравих вражень, адже навіть коротка розмова чи посмішка можуть стати початком нової дружби.

