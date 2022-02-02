МАУ відновлює "доковідні" авіарейси до 15 міст світу: перелік і дата

МАУ відновлює "доковідні" авіарейси до 15 міст світу: перелік і дата

Продаж авіаквитків за маршрутами оновленого розкладу вже розпочато.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) анонсувала перезавантаження низки маршрутів та запуск нових напрямків в рамках літнього сезону-2022.

Про це повідомила пресслужба авіакомпанії.

Так, від 1 червня розширення мережі МАУ, зокрема, передбачає відновлення програми рейсів:

з Києва до Гельсінкі, Варшави, Ніцци, Брюсселя, Копенгагену, Стокгольма, , Відня, Нью-Йорка, Торонто, Венеції, Дюссельдорфа, Цюриха та Будапешта;

з Одеси – до Вільнюса;

зі Львова до Тель-Авіва.

Повідомляється, що авіакомпанія вже розпочинає продаж авіаквитків за маршрутами оновленого літнього розкладу.

Крім того, від червня 2022 року МАУ збирається розпочати польоти за новими напрямками з Києва до Аліканте та Осло, а також відновити регулярні рейси до Торонто (щосереди і щосуботи) та Нью-Йорка (щопонеділка, щочетверга, щоп’ятниці і щонеділі).

Також від червня МАУ збільшить кількість регулярних рейсів між Києвом та Делі.

Нагадаємо, іспанський лоукост-перевізник Vueling Airlines від 7 грудня розпочав регулярні пасажирські рейси між Парижем та Києвом. Авіаперевізник виконуватиме рейси з Києва двічі на тиждень – щовівторка та щонеділі.

Слід також зазначити, що Міжнародний аеропорт "Бориспіль" вперше від початку пандемії від 27 березня планує відновити роботу терміналу F.

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