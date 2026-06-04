"Мені страшно": українка відверто розповіла про життя в Іспанії і що варто знати перед переїздом

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Українські біженці нерідко розповідають, як їм живеться в інших країнах — про плюси та мінуси. Біженка з України, яка живе в Іспанії, вирішила поділитися мінусами, про які ніхто не говорить.

Про все вона розповіла в TikTok.

Неочевидні мінуси життя в Іспанії

Дівчина поділилася, що багато людей романтизують життя в Іспанії і не звертають уваги на мінуси. Серед мінусів вона виділила неможливість знайти собі друзів, попри те, що іспанці люблять спілкуватися.

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«Усі кажуть, що ти приїдеш в Іспанію, тут всі класні люди, що ти так будеш зі всіма дружити, спілкуватися, тут багато українців. Ну, дивіться, я вже майже рік живу в Іспанії. Я не знайшла собі друзів», — ділиться дівчина.

У більшості українських біженців також вже є свої друзі, тож її ніхто до своєї компанії не запросив.

Другим мінусом в Іспанії користувачка називає ремонт квартир. В Іспанії дуже важко знайти квартиру з гарним пристойним ремонтом.

«Іспанці не люблять заморочуватися з ремонтом. Вони купують найдешевші вікна, кладуть найдешевшу плитку. Їм все одно. Чомусь в усіх квартирах тут майже однакові ремонти», — ділиться дівчинка.

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Ще з неочевидних, на перший погляд, мінусів українка виділила чистоту. Їй здавалося, що Іспанія набагато чистіша. Вулиці в країні прибирають уночі, а самі люди дуже смітять.

Також для українців може бути некомфортним те, що вікна влітку провокують спеку, а взимку — у квартирі неможливо зігрітися. Все це через якість вікон.

Багатьох цікавить питання роботи в Іспанії. Українська біженка ділиться, що роботу знайти також важко. Легше знайти неофіційну роботу з «чорною» зарплатою. А щоб знайти щось офіційне та пристойне, доведеться витратити багато часу.

«Ніхто вас офіційно не захоче влаштовувати, бо ви іноземець. Вони не захочуть проблем. За вас треба платити податки. Насправді дуже важко знайти саме легальну роботу. Ну, бо іспанці такі», — додає дівчина.

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Без іспанської мови знайти роботу майже нереально. Краще мати віддалену роботу, якщо ви збираєтеся переїжджати до цієї країни.

Ще один виклик — таргани, скорпіони та змії. Їх в Іспанії дуже багато. Вони лазять по вулицях, будинках, однак лише ввечері.

«Удень їх, слава Богу, немає, але ввечері, наприклад, після 9:00 вечора я не можу гуляти вулицею. Мені страшно. Мені страшно, що на мене стрибне тарган. Я їх уже бачила — такі великі. Дуже страшні», — згадує дівчина.

Ще один мінус, про який згадала українка, — побиті автівки. В Іспанії автівки дуже швидко стають битими через вузькі вулиці та паркінги.

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Останній виклик, з яким можуть стикнутися українці в Іспанії, — високий рівень криміналу та велика кількість мігрантів.

«Я думаю, ви чули вже про окупасів, що тут страшно купувати житло, бо його окупують, якщо ти поїдеш кудись на тиждень. Або, наприклад, був випадок, нещодавно мера сусіднього міста знайшли в смітнику. Неживим, звісно», — підсумувала дівчина.

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Нагадаємо, недотримання правил виїзду з Німеччини та закриття статусу тимчасового захисту можуть призвести до виникнення великих заборгованостей в українських біженців.

Для уникнення фінансових претензій необхідно заздалегідь подати заяву до місцевого джоб-центру із зазначенням дати й причини повернення в Україну, а також офіційно знятися з реєстрації за місцем проживання.

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Отриману виписку потрібно подати до страхової компанії для закриття медичного страхування. Крім того, обов’язковому закриттю підлягають усі рахунки в німецьких банках.

Саму поїздку радять планувати на перші числа місяця. У разі виїзду наприкінці місяця виникає зобов’язання повернути джоб-центру частину нарахованих коштів за невикористані дні.

Українські харчові звички часто відрізняються від європейських, через що асортимент іноземних супермаркетів може неабияк дивувати. Українська біженка Людмила Русіна поділилася в TikTok своїми спостереженнями про незвичні напої, які популярні в Німеччині, але здаються дивними для українців.

Зокрема, німці охоче купують сік з капусти, а також корисний для імунітету та серця буряковий сік, який п’ють чистим або змішують з іншими. Крім того, у магазинах можна знайти сік із ревеню, а в аптеках з лікувальною метою продають навіть сік із цибулі.

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Серед популярних прохолодних напоїв виділяються «шпезі» (суміш коли та апельсинового лимонаду) та «апфельшорле» (яблучний лимонад, схожий на український «Живчик»).

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