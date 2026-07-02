"Можуть навіть виселити": біженка з України розповіла про незвичне правило у Німеччині (відео)

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У Німеччині орендарям житла нерідко забороняють сушити білизну безпосередньо у квартирах. Таке обмеження часто прописують у договорах оренди. Українка, яка живе в Німеччині, розповіла, як доводиться сушити білизну, аби не виселили з квартири.

Чому у Німеччині часто не можна сушити білизну вдома

Біженка Людмила Русіна поділилася, що головною причиною такої вимоги є ризик появи плісняви через недостатню вентиляцію та підвищену вологість у приміщеннях.

«Якщо власник доведе, що грибок з’явився саме через неправильне сушіння білизни, орендаря можуть зобов’язати зробити ремонт або навіть виселити. На балконах теж нерідко забороняють сушити», — каже жінка.

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Такі пункти вносять до угод, аби зберегти естетичний вигляд будівлі, не створювати незручностей сусідам, а також запобігти небезпечним ситуаціям, коли великі речі можуть впасти через сильний вітер.

У випадках, коли в договорі є подібні заборони, у будинках зазвичай передбачені альтернативні варіанти: спеціально відведені місця для сушіння або пральні кімнати, облаштовані пральними та сушильними машинами.

На практиці ж орендарі не завжди користуються спільними сушильними кімнатами.

Альтернативним рішенням є сушильні машини у квартирах. Вони є не у всіх і коштують доволі дорого. Сушильні машинки є приблизно у половини господарств у Німеччині.

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Проте якщо в договорі оренди немає прямої заборони, а у квартирі добре працює вентиляція, сушити білизну вдома на сушарках чи мотузках дозволено.

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Нагадаємо, українська біженка Карина, яка наразі проживає в Німеччині, поділилася в Instagram, як безкоштовно отримати стоматологічні та ортодонтичні послуги.

Дівчина безкоштовно отримала консультацію, панорамний рентген щелепи, зліпок зубів, виготовлення індивідуальної капи для сну та її примірку. За підрахунками українки, в Україні за такий комплекс процедур довелося б віддати від 9 до 14 тисяч гривень, тоді як у Німеччині всі витрати повністю покрило медичне страхування, тому фактично вона заплатила 0 євро.

Водночас дівчина зауважила, що німецька медична страховка не є безкоштовною, адже зазвичай щомісячні внески залежать від доходу і вираховуються із зарплати.

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Проте право на безкоштовне державне страхування, яке і покриває подібні витрати, мають малозабезпечені родини, особи, які отримують певні види соціальної допомоги, а також деякі категорії біженців.

Україна наразі стикається з глибокою демографічною кризою, яку суттєво загострило російське вторгнення: за даними ООН, 5,7 мільйона громадян виїхали за кордон, а міграція та падіння народжуваності продовжують скорочувати населення.

Експерти Центру економічної стратегії та Інституту демографії НАН України зазначають, що після війни додому можуть повернутися від 1,3 до 2,2 мільйона осіб.

Проте молодь до 35 років, яка становить понад половину біженців і є життєвою силою країни, наразі менш схильна до повернення через кращу інтеграцію за кордоном, економічні чинники та нестабільну безпекову ситуацію — більшість розглядає таку можливість лише за умови повного завершення війни, а не замороженого конфлікту.

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