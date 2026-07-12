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На кордоні з Молдовою запровадять обмеження: через який КПП краще не їхати
На кордоні України з Молдовою змінюється режим роботи одного з ключових пунктів пропуску. Водіїв попереджають про можливі затримки та рекомендують заздалегідь обирати альтернативні маршрути.
На кордоні України з Молдовою в пункті пропуску «Могилів-Подільський — Отач» запроваджують тимчасові обмеження руху. Вони починають діяти 13 липня 2026 року.
Про це повідомили у Могилів-Подільському прикордонному загоні.
На кордоні України та Молдови запровадили обмеження: що потрібно знати
З 12:00 13 липня 2026 року на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Могилів-Подільський — Отач» запроваджуються обмеження. У прикордонному загоні Могилів-Подільського повідомляють, що обмеження пов’язані з початком ремонтних робіт з боку Молдови.
«У зв’язку з цим до завершення робіт можливі тимчасові або повні призупинення пропуску транспортних засобів через зазначений пункт пропуску», — пишуть прикордонники.
Українців просять врахувати цю інформацію під час планування подорожей та поїздок. Також для перетину кордону з Молдовою на цей час радять обирати інші пункти пропуску. Зокрема, «Бронниця — Унгурь» чи «Сокиряни — Окниця».
Про відновлення роботи пункту пропуску повідомлять пізніше.
У сильну спеку на кордонах з Румунією запроваджують нові правила
Нагадаємо, на українсько-румунському кордоні тимчасово обмежували рух вантажного транспорту через два пункти пропуску — «Красноїльськ — Сус» та «Порубне — Сірет». За даними Державної митної служби України, такі заходи запроваджують за ініціативою румунської сторони.
Причиною обмежень стала аномальна спека. Заборона діяла щонайменше 29 та 30 червня 2026 року з 12:00 до 20:00 і стосувалася всього вантажного транспорту, включно з порожніми фурами.
У період спеки закривається виїзд вантажівок з України та призупиняється їхній рух територією Румунії, причому тривалість заходів може коригуватися залежно від погоди.
Водіїв та перевізників закликають обов’язково враховувати ці зміни під час планування маршрутів та доставок.