На кордоні з Молдовою запровадять обмеження: через який КПП краще не їхати

Обмеження на кордоні з Молдовою

Реклама

На кордоні України з Молдовою в пункті пропуску «Могилів-Подільський — Отач» запроваджують тимчасові обмеження руху. Вони починають діяти 13 липня 2026 року.

Про це повідомили у Могилів-Подільському прикордонному загоні.

На кордоні України та Молдови запровадили обмеження: що потрібно знати

З 12:00 13 липня 2026 року на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Могилів-Подільський — Отач» запроваджуються обмеження. У прикордонному загоні Могилів-Подільського повідомляють, що обмеження пов’язані з початком ремонтних робіт з боку Молдови.

Реклама

«У зв’язку з цим до завершення робіт можливі тимчасові або повні призупинення пропуску транспортних засобів через зазначений пункт пропуску», — пишуть прикордонники.

Українців просять врахувати цю інформацію під час планування подорожей та поїздок. Також для перетину кордону з Молдовою на цей час радять обирати інші пункти пропуску. Зокрема, «Бронниця — Унгурь» чи «Сокиряни — Окниця».

Про відновлення роботи пункту пропуску повідомлять пізніше.

У сильну спеку на кордонах з Румунією запроваджують нові правила

Нагадаємо, на українсько-румунському кордоні тимчасово обмежували рух вантажного транспорту через два пункти пропуску — «Красноїльськ — Сус» та «Порубне — Сірет». За даними Державної митної служби України, такі заходи запроваджують за ініціативою румунської сторони.

Реклама

Причиною обмежень стала аномальна спека. Заборона діяла щонайменше 29 та 30 червня 2026 року з 12:00 до 20:00 і стосувалася всього вантажного транспорту, включно з порожніми фурами.

У період спеки закривається виїзд вантажівок з України та призупиняється їхній рух територією Румунії, причому тривалість заходів може коригуватися залежно від погоди.

Водіїв та перевізників закликають обов’язково враховувати ці зміни під час планування маршрутів та доставок.

Новини партнерів