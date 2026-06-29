На кордоні з Румунією запровадили обмеження: кого не пропускатимуть у сильну спеку

Обмеження на кордоні з Румунією / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

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На українсько-румунському кордоні запроваджують тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту. Зміни в режимі роботи стосуватимуться двох пунктів пропуску — «Красноїльськ — Сус» та «Порубне — Сірет».

Про це повідомила Державна митна служба України.

На кордоні з Румунією запроваджують обмеження на рух вантажівок

У Державній митній службі написали, що за повідомленням румунської сторони запроваджуються тимчасові обмеження на рух вантажівок на двох пунктах пропуску: «Красноїльськ — Сус» та «Порубне — Сірет».

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Причиною таких заходів стала аномальна спека. Обмеження діятимуть щонайменше 29 та 30 червня 2026 року в період з 12:00 до 20:00.

У цей проміжок часу закриють пропуск вантажівок на виїзд з України, а також буде призупинено їхній подальший рух територією Румунії.

Повідомляється, що під заборону підпадає весь вантажний транспорт, включно з порожніми фурами, а тривалість обмежень може змінюватися відповідно до погодних умов.

Офіційні служби звертаються до водіїв та перевізників із проханням враховувати ці обмеження перед тим, як планувати подорожі та доставки.

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Українців на кордоні з Польщею перевірятимуть ретельніше

Нагадаємо, на кордоні України з Польщею запустили оновлену систему Eurodac , яку польські поліцейські та прикордонники використовують для реєстрації біометричних і буквено-цифрових даних іноземців.

За інформацією МВС Польщі, ця платформа спрощує обмін даними між країнами ЄС і покликана ефективніше боротися з нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю.

Запуск Eurodac став черговим кроком ЄС до впровадження масштабних безпекових ІТ-систем. Зокрема, з жовтня 2025 року на всіх пунктах пропуску Польщі вже діє Система в’їзду/виїзду EES для громадян третіх країн, завдяки якій прикордонники вже запобігли в’їзду 11 тисяч осіб, що не відповідали критеріям допуску.

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