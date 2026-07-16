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ТСН у соціальних мережах

Українка повернулася з Британії після 4,5 року

Українка повернулася з Британії після 4,5 року / © Getty Images

Дата публікації
Категорія
Туризм
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
3 хв

"Нас не зрозуміли багато людей": українка розповіла, чому поїхала з Британії і повернулася з дітьми додому

Українська біженка розповіла про життя у Великій Британії та причини повернення в Україну. Її рішення викликало суперечки серед користувачів Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Українська родина біженців, яка провела 4,5 року у Великій Британії, вирішила повернутися додому. Дівчина, яку звати Олександра, поділилася своєю історією і потрапила під обурення в соцмережах.

Хтось зрадів поверненню громадян додому, а хтось заявив, що родина позбавила своїх дітей шансу на нормальне майбутнє. Чому біженці вирішили повернутися з Великої Британії?

Цим дівчина поділилася у себе в Instagram.

Повернулися з Великої Британії до України: біженка про власний досвід

За 4,5 року за кордоном Олександра разом з чоловіком встигла побудувати власний бізнес та народити двох дітей. Проте попри зовнішній успіх подружжя вирішило змінити країну проживання.

За словами жінки, найскладнішим етапом виявився не сам процес переїзду, а довгий період прийняття рішення, який тривав пів року. Вона пригадує, що на початку повномасштабної війни, коли родина їхала до Лондона, діяти доводилося швидко, без вагань. Проте згодом ситуація змінилася:

«Коли рішення твоє, коли ти місяцями зважуєш кожне „за“ і „проти“ емоційно, це набагато важче», — ділиться Олександра.

Жінка відверто пояснила причини свого вибору, зізнавшись, що часто стикається з нерозумінням оточуючих. Щодня її запитують, чому вона вирішила поїхати з Британії.

«Кожного дня мене питають: „Чому?“ Адже з боку здавалося, що в нас було все. Житло — постійні відмови в оренді, адже в нас троє дітей. І роками ми навіть не жили самі. Такі реалії Лондона. Якщо хочеш жити в хорошому районі, постійно потрібно чимось жертвувати. Ми жертвували собою, здоровʼям, стосунками, часом з дітьми. Тому поставили собі одне запитання: „Ми живемо життя чи просто безкінечно біжимо?“», — розповідає жінка.

Після того, як рішення про повернення було остаточно ухвалене, Олександра звернулася за професійною підтримкою до терапевта. У день покупки квитків на літак вона поділилася, що знала, що буде важко, але в день вильоту було особливо нестерпно.

За словами Олександри, це не просто переїзд, а шлях до рішення, яке кардинально змінило життя родини.

Історія викликала активну дискусію серед українців у мережі. Коментатори розділилися в думках: одні не розуміють кроку родини, інші — підтримують їхнє бажання повернутися.

  • «Це схоже на майбутню історію від ваших дітей: „А мої батьки майже 5 років прожили в Англії, де народили двох дітей, які в перспективі могли отримати громадянство, але вирішили повернутися“.» Звучить як історія, яка популярна зараз, по типу: «Моїй бабусі в СРСР пропонували видати квартиру в центрі Києва, але вона відмовилася, бо любить в селі жити».»

  • «Не зрозуміла, що вам не сподобалося в Лондоні, що ви повернулися? Це ж мрія — жити там і мати перспективи для дітей. А в Україні що тепер?»

  • «У нас 5 дітей, і ми до сьогодні вдячні Богу, що повернув нас до України. Бо лише один місяць життя в Іспанії нам коштував 9,5 тис. євро і суцільне побутове рабство! Не кажучи, що ми з дружиною майже не могли приділити час собі! А сучасна Британія — це, нам здається, найскладніше, що може трапитися в сучасній Європі з родиною».

У Великій Британії біженців змусять повертати гроші: за що

Нагадаємо, уряд Великої Британії планує зобов’язати біженців із достатнім доходом компенсувати державі витрати на своє утримання.

Законопроєкт передбачає очікувану суму повернення близько 10 тисяч фунтів стерлінгів, хоча розмір платежів і порогові значення доходу коригуватимуться, щоб уникати зубожіння мігрантів.

Такий крок зумовлений високими видатками: лише 2025 року МВС країни витратило на підтримку шукачів притулку приблизно 4 мільярди фунтів.

Більшість українців у Сполученому Королівстві під дію цього законопроєкту не підпадає і в документі окремо не згадується. Вони прибули за спеціальними програмами, які одразу надають право на проживання, роботу й медичні послуги, тому офіційно українці не вважаються класичними шукачами притулку.

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Кількість переглядів
297
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