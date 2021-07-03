Нашестя медуз та прохолодна вода: туристи розповіли про "мінуси" відпочинку на українських морях

Нашестя медуз та прохолодна вода: туристи розповіли про "мінуси" відпочинку на українських морях

Вода стала прохолоднішою в Чорному морі.

Туристи нарікають не лише на сервіс на українських курортах поблизу моря, а й на природні явища.

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Через дощі та зміну потоків за останні тижні вода в Чорному морі стала холоднішою. Лише за останні три дні вона знизилася на сім градусів і становить від 15 до 17 градусів. Про це пише Obozrevatel. Комфортною для купання є вода температурою від 21 градуса. Холодна вода на одеських пляжах явище досить часте, відбувається в червні та липні, триває від двох до десяти днів.

Туристи повідомляють про навалу медуз в Азовському морі, а також у Чорному - на курорті в Генічеську Херсонської області. Купатися стало зовсім не комфортно.

"Ними всіяне все море. Там, де сонце трохи далі світить, взагалі нереально", – розповіли відпочивальники про нашестя медуз.

Тим часом у Затоці в Одеські області Чорне море позеленіло.

Якою буде дорога до моря цьогоріч - ТСН раніше влаштувала експеримент - вранці провели трьох журналістів із різних міст на українські курорти.

Новини України: кореспонденти ТСН стартували традиційний експеримент із назвою "Дорога до моря"

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