Навколо світу за 80 днів потягом: подробиці першого унікального маршруту та ціна

Міжнародна залізнична компанія Railbookers оголосила про епічну навколосвітню подорож потягом.

Про це пише cntraveler.com.

Мандрівники їхатимуть на семи поїздах та відвідають понад 20 міст у 13 країнах на чотирьох континентах – Африці, Азії, Європі та Північній Америці.

80-денна подорож "Навколо світу на розкішному поїзді" починається у Ванкувері. Звідти пасажири вирушають у триденну подорож на поїзді Rocky Mountaineer через канадські Скелясті гори, озеро Луїза та національний парк Банф.

Потім гості відправляються до Единбурга, Шотландія, провівши сім ночей на борту Belmond Royal Scotsman, прокладаючи свій шлях через мальовничі озера і скелясті вершини в подорожі туди і назад через Гайленд. Далі на клієнтів чекає дводенна поїздка на східному експресі Belmond Venice-Simplon з Парижа до Венеції, а потім шість ночей на The Maharajas' Express з Делі до Мумбаї з відвідуванням Тадж-Махала та Джайпура.

Единбург, Шотландія / Фото: Getty Images

Звідти мандрівники вирушають до Стамбула, щоб сісти на The Golden Eagle Danube Express, який доставить пасажирів до Болгарії, Румунії та Угорщини протягом чотириденної подорожі. Потім вони поїдуть до Південної Африки, щоб здійснити сафарі та триденне перебування на поїзді Rovos Rail з Преторії до Кейптауна. На останньому етапі подорожі пасажири відправляться до Сінгапура, щоб здійснити тур на східному експресі Belmond, який прокладе свій шлях до Малайзії, минаючи густі ліси джунглів та блискучі річки, і повернеться до Сінгапура, де подорож закінчується.

Повідомляється, що на кожній зупинці буде достатньо часу для огляду визначних пам'яток, іноді з ночівлею в деяких пунктах призначення. Крім того, між сімома поїздками можна зупинитися на більш тривалий час у кращих готелях таких міст, як Лондон, Флоренція, Рим, Делі, Стамбул і Будапешт.

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Компанія розробила маршрут після того, як помітила значне зростання кількості мандрівників, які бажають здійснити екстравагантні поїздки. "Попит на розкішні залізничні перевезення з боку наших клієнтів продовжує зростати, і у відповідь ми створили ідеальну поїздку зі списку бажань", - заявив у своїй заяві Френк Маріні, президент та генеральний директор Railbookers.

Ця залізнична подорож розпочнеться 28 серпня 2024 року. Вартість квитків стартує від 119 599 доларів США за людину.

Проживання в готелі, трансфер на автомобілі, декілька рейсів, а також харчування та екскурсійні тури включені у вартість квитка. Пасажири несуть відповідальність за організацію своїх міжнародних авіаперельотів. Серед екскурсій поза поїздом, включеними в подорож, — два повні дні у сафарі-будиночку у південноафриканському національному парку Крюгера; сходження на Ейфелеву вежу та вечерю в Мулен Руж у Парижі; відвідування національних парків Джаспер та Банф у Канаді; пікнік на березі морського парку Пулау Пайар в Малайзії.

Нагадаємо, туриста заарештували у ресторані через неправильний переклад фрукта. Стало відомо, що саме він написав.

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