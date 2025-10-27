Топ-10 країн для переїзду у 2025 році: де мріють жити люди

Туризм / © ТСН.ua

Експерти компанії 1st Move International склали рейтинг найбажаніших країн світу для переїзду, ґрунтуючись на аналізі глобальних пошукових запитів Google. Дослідження показало чітку картину пріоритетів людей, які планують змінити місце проживання.

Про це пише Daily Mail.

Топ-10 країн, куди мріють переїхати

За даними аналізу, Канада вже другий рік поспіль посідає перше місце серед 75 напрямків, включених у дослідження. Країна отримала 269 220 запитів про переїзд за рік, приваблюючи користувачів «захоплюючими дух природними ландшафтами та високою якістю життя».

Рейтинг найбажаніших країн для переїзду виглядає так:

Канада (269 220 запитів) Австралія (207 900 запитів) — приваблює пляжами та «спокійним способом життя». Ірландія (179 400 запитів) Нова Зеландія (177 700 запитів) Японія (172 880 запитів) Португалія (170 030 запитів) Коста-Ріка (127 880 запитів) Іспанія (127 670 запитів) Нідерланди (127 100 запитів) Таїланд (126 960 запитів)

Британці обирають США

Цікаво, що для жителів Великої Британії найпопулярнішим напрямком для переїзду виявилася Америка, випередивши ОАЕ та Австралію. Серед міст лідирує Нью-Йорк, який також має найбільше запитів на переїзд за останні два роки, а також популярні Лос-Анджелес і Маямі. Керуючий директор 1st Move International Майк Харві зазначив, що у 2026 році більшість лідерів рейтингу збережуть свою привабливість, проте з’являється нова тенденція.

«Особливо цікава привабливість невеликих країн, орієнтованих на сучасний спосіб життя, таких як Кіпр і Нова Зеландія, що зберігається. Ці напрямки пропонують більш розмірений темп життя, не жертвуючи при цьому можливостями, що стає все більш важливим для переїздів в останні кілька років», — зазначив Майк Харві.

Експерт додав, що Канада продовжує демонструвати стабільно високі результати та не показує ознак уповільнення популярності.

