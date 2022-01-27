Найбільший європейський лоукостер закрив міжнародний напрямок з українського міста

Останній рейс за маршрутом Одеса - Абу-Дабі компанія здійснила у січні.

Угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, скасувала польоти на маршруті Одеса - Абу-Дабі. Це сталося через недостатній попит на цей напрямок.

Про це повідомляє avianews.com .

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"Wizz Air постійно стежить за ефективністю та попитом на свої маршрути, щоб пропонувати ті з них, які краще відповідатимуть запитам пасажирів", — заявили в пресслужбі авіаперевізника.

Зазначається, що останній рейс за маршрутом Одеса - Абу-Дабі компанія здійснила у січні. Спочатку у Wizz Air планували, що авіакомпанія зробить перерву на зимовий сезон та відновить польоти у літню навігацію. Однак у січні рейс Одеса - Абу-Дабі зовсім зник з переліку маршрутів Wizz Air.

Нагадаємо, у країнська бюджетна авіакомпанія SkyUp Airlines анонсувала запуск нових маршрутів на літо-2022 з міста Харків. Авіакомпанія літатиме до Іспанії, Грузії, Словаччини, Болгарії, Греції, Кіпру, Чехії, Італії, Ізраїлю, Чорногорії та Албанії.

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