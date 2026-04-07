Найбільший готель у світі: де розташований та скільки має номерів (фото)

Готель вже багато років залишається найбільшим за кількістю місць для проживання.

Юлія Шолудько

У світі існує готель, який приголомшує не розкішшю, а масштабами — він налічує понад 7 тисяч номерів і досі утримує світовий рекорд.

Як пише Oddity Central, йдеться про First World Hotel & Plaza, розташований у курортній зоні Гентінг-Гайлендс, Малайзія.

Готель має 7 351 номер, розміщений у двох великих вежах, що робить його найбільшим у світі за кількістю місць для проживання.

Попри свій статус, готель не вирізняється розкішним дизайном або преміальним сервісом — він має лише три зірки. Однак його головна перевага — здатність приймати величезну кількість гостей одночасно.

Комплекс відкрився 2006 року з понад 6 тисячами номерів, але вже за два роки втратив рекорд після розширення The Venetian Resort. Втім, після добудови другої вежі 2015 рокуі малайзійський готель повернув собі першість і утримує її донині.

Готель збудувала компанія Genting Group. Він розташований у штаті Паханг приблизно за 50 кілометрів від Куала-Лумпур.

Курорт Resorts World Genting, частиною якого є готель, щороку приваблює мільйони туристів з усього регіону. Тут розташовані тематичні парки, торгові центри та єдине в країні місце з легальними казино.

Популярність готелю пояснюється не лише масштабами, а й доступністю. До пандемії COVID-19 рівень заповнюваності досягав близько 90%, і навіть сьогодні він залишається дуже високим.

Серед причин такого попиту — конкурентні ціни, зручне розташування та автоматизована система реєстрації, яка дозволяє швидко обслуговувати тисячі гостей.

Наразі готель пропонує понад 3 тисячі стандартних номерів, майже 3 тисячі люксів, а також варіанти для сімей і підвищеного комфорту.

Нагадаємо, перший готель на Місяці відкриють до 2032 року. Відомо, скільки коштує номер.

