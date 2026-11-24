Найдешевші різдвяні ярмарки Європи 2026 / © unsplash.com

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Експерти сервісу UK Debt Expert проаналізували ціни на зимових ярмарках у різних країнах Європи та склали перелік найвигідніших напрямків для мандрівників. Найдешевшою різдвяна ярмарка виявилася у польському Гданську.

Про це розповідає Mirror.

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Різдвяна ярмарка у Європі: де найдешевше

У Гданську експерти відзначили найнижчі витрати на транспорт та приємні ціни на ковзанки — близько 500 гривень.

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На другій позиції опинилася Прага, де туристам пропонують найдешевше пиво — близько 100–140 гривень і глінтвейн — по 85–140 гривень.

Бронзу здобув Краків: польське місто виділилося доступним гарячим шоколадом по 230 гривень та помірними тарифами на проїзд.

Завдяки затишній передріздвяній атмосфері та недорогій оренді житла Гданськ стає зручною локацією для короткої зимової подорожі. Келих глінтвейну на місцевому ярмарку коштує близько 250 гривень, а порція ковбаски братвурст — близько 340 гривень, що є одними з найнижчих цінників європейських ярмарків.

Торік ярмарок у Гданську здобув титул найкращого. Для гостей облаштовують 215 будиночків із локальною кухнею, напоями та подарунками.

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На туристичному порталі TripAdvisor мандрівники не шкодують компліментів польському місту. Один із користувачів назвав історичний центр Гданська розкішним і додав, що там чимало прихованих місць, які варто відвідати.

Інший турист зізнався:

«Побував на різдвяних ярмарках на початку грудня і залишився в захваті. Усюди зручно дійти пішки. Архітектура, ілюмінація та сам ярмарок були неймовірними».

«На різдвяному ярмарку були чудові ятки, а їжа та напої — дуже смачні й по-справжньому святкові. Навпроти розташувався величезний торговий центр, і ціни там помітно нижчі, ніж у Великій Британії», — пише інший користувач.

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Цьогоріч різдвяна ярмарка у Гданську приймає гостей з 20 листопада до 23 грудня.

Найдешевші різдвяні ярмарки Європи 2026: список

На думку експертів, такий вигляд має топ-10 бюджетних різдвяних ярмарків у Європі.

Гданськ, Польща Прага, Чехія Краків, Польща Берлін, Німеччина Будапешт, Угорщина Гельсінкі, Фінляндія Страсбург, Франція Дрезден, Німеччина Кельн, Німеччина Брюгге, Бельгія

Проте користувачі у соцмережах вже почали нарікати на ціни у Будапешті — скаржаться, що їжа надто дорога.

Куди поїхати на Різдво в Європі

Нагадаємо, відчути атмосферу європейського Різдва без великих витрат можна у Кракові, Будапешті та Вільнюсі, пише видання Viajes. Краків приваблює головним ярмарком на Ринковій площі, історичним центром, який зручно оглядати пішки, а також кварталом Казімєж.

Будапешт пропонує поєднати святкові локації, зокрема Advent Bazilika біля базиліки Святого Іштвана, прогулянки набережною Дунаю та відпочинок у термальних купальнях.

Натомість Вільнюс підійде для спокійніших зимових прогулянок старовинними вуличками, затишних кав’ярень і ярмарків із подарунками ручної роботи.

Щоб не переплатити під час зимової поїздки, житло та маршрути варто бронювати заздалегідь. Бюджет також допоможуть зберегти безкоштовні піші прогулянки історичними районами, вибір закладів харчування за межами головних туристичних площ і заздалегідь визначений ліміт на сувеніри та смаколики.

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