Найпоширеніші схеми шахраїв на популярних курортах: що потрібно знати

Відпочинок / © Pixabay

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Витрати на трансфер, готелі, харчування та розваги завжди є значною частиною подорожі. Проте на популярних курортах туристи часто стикаються з шахраями, які орієнтовані лише на одне — збагатитися за рахунок відпочивальників.

Про це пише Oboz.ua

Обережно з турфірмами-одноденками

Під час туристичного сезону з’являються нові турфірми, які можуть бути шахрайськими. Ці компанії часто беруть передоплату, обіцяючи неймовірно дешеві путівки, але потім просто зникають, залишаючи туристів без відпочинку. Перед тим як укладати угоду з турфірмою, обов’язково перевіряйте відгуки та інформацію про компанію в інтернеті, щоб не стати жертвою обману.

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Підроблені платіжні термінали

У популярних туристичних місцях можуть встановлювати підроблені платіжні термінали, що дозволяють шахраям копіювати дані ваших карток. Під час оплати товарів вам можуть запропонувати ввести пін-код, після чого вкрадені дані використовуються для здійснення транзакцій. Щоб уникнути цього, краще не розплачуватись карткою у дрібних магазинах, а носити з собою готівку.

Шахрайські таксисти

Відомі туристичні курорти можуть бути повними шахраїв, які видають себе за таксистів. Вони можуть попросити вас обміняти дрібні купюри на великі або вимагати передоплату за поїздку. Будьте уважні, не віддавайте гроші до того, як дійдете до місця призначення, і перевіряйте, чи не дають вам фальшиві гроші.

Оренда транспорту: будьте обережні

У деяких країнах, орендуючи транспорт, можна потрапити на шахрайство, коли за незначні пошкодження автомобіля чи мотоцикла вам доведеться платити величезну суму. Тому перед орендою ретельно оглядайте транспорт на наявність подряпин і зафіксуйте всі дефекти.

Обмін валюти: на що варто звернути увагу

Обмінні пункти в туристичних зонах можуть обманювати, стягуючи комісію за обмін валют. Ці комісії можуть бути дуже великими, до 70 євро, хоча курс здається вигідним. Завжди запитуйте, скільки саме ви отримаєте після обміну, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Фейкові лікарі

На курортах можна зустріти шахраїв, які видають себе за лікарів або цілителів. Вони часто співпрацюють з місцевими готелями або ресторанами, щоб спрямовувати туристів до себе. Такий «лікар» може пропонувати фальшиві лікування або продавати підроблені ліки, користуючись довірливістю відпочивальників.

Ці схеми обману є поширеними на курортах по всьому світу. Для того, щоб уникнути неприємних ситуацій, важливо бути уважним і обережним під час подорожей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що туристи поділилися найгіршими розвагами, про які шкодують усе життя.