Названо 10 країн, карантинні умови в'їзду до яких найбільше цікавлять українців (перелік)

Під час планування подорожей слід ознайомитися з правилами в’їзду для українців на сайті МЗС.

Від початку пандемії звичні подорожі українців змінилися. Нині для мандрівки треба ретельно перевіряти правила в'їзду до тої чи іншої країни, а також її протиепідеміологічні заходи. Із цією метою торік Міністерство закордонних справ України створило онлайнмапу, яка дозволяє відстежувати умови перетину кордонів. Протягом року нею скористалося вже 10 мільйонів разів.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

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"Онлайнмапу ми створили минулого року і за цей час вона стала одним із найбільш популярних онлайн-інструментів для планування подорожей. За допомогою карти користувачі можуть отримати найсвіжішу і офіційну інформацію", - сказано в повідомленні.

Найчастіше на мапі українці цікавляться умовами в'їзду до Польщі й Італії. Далі у списку Іспанія, а на четвертому місці - Туреччина. Замикає топ-5, за запитами українців, Греція.

Крім того, до списку країн, які найчастіше переглядають на мапі, потрапили:

Німеччина;

Чехія;

Франція;

Португалія;

Кіпр.

Наразі більшість популярних туристичних напрямків вже доступні українцям. Проте, правила в’їзду постійно змінюються. Десь для в’їзду достатньо показати документи про проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 чи негативний результат ПЛР-тесту, а кудись потрапити можливо лише за умови проходження карантину. Тож під час планування подорожей треба обов’язково ознайомитися з правилами в’їзду для українців на сайті МЗС.

Перелік верифікованих МОЗ лабораторій, які роблять ПЛТ-тести на, можна знайти на сайті Центру громадського здоров’я України, за цим посиланням.

Раніше повідомлялося, що в Україні також запустили бот з інформацією для подорожей за кордон в умовах COVID-19. Для зручності в месенджері Telegram запрацював бот Corona.Travel.Bot, який оперативно повідомляє про зміни в правилах відвідування країн світу.

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