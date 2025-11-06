Названо найдовший у світі тунель, де тече кришталево чиста вода: що про нього відомо

Акведук Делавер — найдовший у світі тунель / © Shutterstock

Реклама

Делаверський акведук (Delaware Aqueduct) — неймовірна інженерна споруда, що простягається на 137 кілометрів під Нью-Йорком і вважається найдовшим безперервним тунелем у світі. Ця підземна артерія щодня забезпечує від 50% до 80% питної води для понад 8,5 мільйона жителів міста. Проте її вік дається взнаки, і система зіткнулася з серйозними проблемами витоків.

Про це пише IFLScience.

Масштаб, прихований під землею

Акведук є круглим тунелем діаметром від 4,1 до 5,9 метра. Він безшумно доставляє прісну воду з віддалених водосховищ (Рондаут, Кеннонсвілл, Неверсінк і Пепактон) до водосховища Хіллв’ю в Йонкерсі, звідки вона розподіляється по місту.

Реклама

Споруда збудована в період з кінця 1930-х до 1940-х років. Вона справжнім інженерним дивом. Через свою величезну довжину тунель не могли прорити одним відрізком. Інженери використали інноваційний підхід. Вони створили 31 вертикальну шахту, які служили порталами для доступу робітників та техніки. Це значно прискорило будівництво.

Будівництво тривало навіть під час Другої світової війни, і тунель проєктувався з урахуванням можливості використання його як бомбосховища та захисту від саботажу.

Критичні витоки та ремонт на мільярд доларів

Незважаючи на свою важливість, акведук старіє, і це призводить до значних втрат. З 1990-х років з Делаверського акведука щодня витікає понад 35 мільйонів галонів води.

Місцева влада ще у 2001 році оголосила про план вартістю 1 мільярд доларів для усунення цих витоків. Проєкт, який включав будівництво нового обвідного тунелю під річкою Гудзон (завершений у 2019 році), зіткнувся із затримками. Початок основних ремонтних робіт, які потребують тимчасового закриття частини акведука, перенесли з 2022 року на 2027 рік.

Реклама

Дослідники зазначають, що Делаверський акведук також відомий постачанням неймовірно чистої та прозорої води, яка на відміну від інших великих міст, часто не потребує додаткової фільтрації. Однак, коли акведук таки закриють на ремонт, якість водопровідної води в Нью-Йорку може тимчасово змінитися.

Нагадаємо, британський ентузіаст історії Кріс Ґледгілл (Chris Gledhill) вирушив до сільської місцевості Оксфордширу, щоб розгадати таємницю двох незвичних відміток на старовинній карті середини XIX століття. Його подорож привела до несподіваного відкриття — забутих місць, пов’язаних із давніми цілющими ритуалами.

Раніше повідомлялося, серед туманних боліт Бодміна, у самому серці Корнуоллу, стоїть готель, який уже понад два століття змушує тремтіти своїх гостей. «Ямайка Інн» — місце, де історія переплітається з легендами, а нічна тиша часто порушується не лише подихом вітру.