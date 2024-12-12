Названо найнещасливіших мандрівників у світі: жахливі історії та фото чотирьох туристів

"Найнещасливіший мандрівник у світі" був названий у новому конкурсі нещасть, організованому страховою компанією, що займається страхуванням туристів.

Про це йдеться на сайті Travel Guard.

Прикра сага про стрибок із парашутом і вивезення подруги в мішку для трупів виявилася верхівкою туристичного жаху, проте в онлайн-галереї ганьби є чимало небажаних почесних згадок.

Нагороди містять грошовий приз у розмірі $10 000 за перше місце.

Сумні історії, які можна прочитати в Інтернеті, охоплюють землетруси і неправильне висадження в аеропортах, а також ящірок, що крадуть картоплю фрі.

У порядку зростання — ось четвірка "найкращих" 2024 року:

4. Мамма Міа!

Анна із сином / Фото: Unluckiest Traveler

Анна ніколи не забуде свою поїздку на південь Італії 2001 року. Все почалося з чудового відпочинку в квартирі з видом на Тірренське море. Однак все швидко зіпсувалося під час гірського походу, коли у її сина "виникла невелика проблема в інтимній зоні".

"Він знав, що повинен показати мені, але 11-річні діти дуже сором'язливі, тому він трохи вагався, але я бачила біль на його обличчі. Коли він нарешті дозволив мені подивитися, я була налякана і принижена! — пригадала вона. — Він був дуже набряклий і я запанікувала, тому що тепер ми були в країні, де я ніколи не була, тут не було нікого, кого б ми знали, і я навіть не знала, де розташована найближча лікарня".

Коли вони нарешті доправили хлопчика до медзакладу, Анна була шокована тим, що побачила.

"Це було так дивно, тому що в лікарні було двоє лікарів, з якими я розмовляла, і один з них курив сигарету, поки я з ним розмовляла! — написала вона. — Один із лікарів побачив його і зробив йому ін'єкцію, що спричинило значне занепокоєння, тому що вони навіть не запитали мене, чи є у нього алергія, так що тепер у мене з'явилося ще щось, про що варто турбуватися!"

Зрештою, хлопчик одужав, і лікарі вирішили, що це була бактеріальна інфекція, спричинена собачими екскрементами на пляжі.

"Що й казати, стрес і занепокоєння від того, що все це сталося, були зовсім не такими, як ми планували!" — додала жінка.

3. Бісів літак

Туристка пошкодила ноги на Карибах / Фото: Unluckiest Traveler

Чоловік з дружиною вирішили поспостерігати за літаками на острові Сен-Мартен на популярному пляжі Махо, який розташований недалеко від міжнародного аеропорту імені принцеси Юліани.

"Ми розташувалися на пляжі, щоб зняти ідеальне відео цих масивних літаків, які пролітали неймовірно низько над нашими головами, наближаючись до злітно-посадкової смуги, — пригадав історію чоловік, Ллойд. — Коли моя дружина націлила камеру, щоб зняти літак, який пролітав просто над нашими головами, вона спіткнулася об піднятий бетонний бордюр, внаслідок чого дістала важкі травми ніг".

2. Перетин межі здорового глузду

Дженніфер у Мексиці / Фото: Unluckiest Traveler

Жінка з Вісконсину, яка бореться з нирковою недостатністю, хотіла подорожувати якомога більше, перш ніж перейти на діаліз 2022 року. Дженніфер проміняла сувору північну зиму на сонячну Мексику, де на неї чекала оаза з басейном і пляжем – принаймні, так вона думала.

Після важкого перельоту, почувши про проблеми з кишківником у жінки, яка сиділа поруч з нею, пляж закрили для туристів.

"Я приїхала, щоб насолодитися пляжем, лише щоб виявити, що у них НЕМАЄ ДОСТУПУ ДО ПЛЯЖУ – він був повністю перекритий, — написала жінка. — Я пішла зателефонувати на ресепшн, але там ніхто не відповів, тому я пішла до офісу, де мені сказали: "Пляж закритий весь тиждень, користуйтеся басейном".

Тоді вона вирішила повернутися до своєї кімнати і почати розпаковувати речі.

"Я знайшла плісняву, брудну постільну білизну, зламаний сейф, брудний кондиціонер, який працював на повну потужність і не вимикався, і абсолютно жодної проточної води! Знову ж таки, я намагалася зателефонувати на ресепшн, але ніхто не відповів".

До того ж, мало того, що не було інших вільних номерів, так ще й басейн був закритий на технічне обслуговування.

Жінка намагалася якнайшвидше повернутися до Вісконсину.

"Того дня я не змогла потрапити на літак, тому постелила рушники і заснула в порожній ванні, бо не хотіла привезти додому клопів, — додала вона. — Я тремтіла всю ніч. Я поспала 2 години і якимось чином все одно прокинулася з червоними шишками по всьому тілу, які свербіли".

Але це був ще не кінець.

"Після приземлення я прочекала три години на багаж, але він так і не з'явився. Я пішла на стійку авіакомпанії, щоб дізнатися, що мій багаж був втрачений! Плачучи, я поїхала додому в хуртовину", — додала жінка, яка пізніше звернулася до швидкої допомоги, де їй поставили діагноз Covid.

Перебуваючи у лікаря, вона помітила, що її гаманець і сонцезахисні окуляри були вкрадені на курорті.

Коли вона збиралася анулювати свою кредитну картку, то помітила, що курорт зняв з неї гроші за тиждень, а не за один день, як їй обіцяли після скарги. Крім того, з неї було стягнуто обурливу суму в 659 доларів за телефонні дзвінки, яких, як стверджувала жінка, вона ніколи не робила.

"Вони відмовилися повертати мені гроші і запропонували мені безкоштовне покращення спа-послуг, якщо я повернуся. ЩО ЗА ЧОРТІВНЯ?!"

1. Аварійне приземлення

Пригоди Джулі та Сем посіли перше місце / Фото: Unluckiest Traveler

Одна жінка на ім’я Джулі розповіла історію, яка виграла головний приз у розмірі 10 000 доларів. Під час поїздки у листопаді 2021 року до Фенікса для стрибків із парашутом Джулі, її подруга Сем та інші напередодні ввечері пішли до нічного клубу в Скоттсдейлі.

Після кількох напоїв Сем стало зле і вона попросила друзів піти. Після того, як вона спотикалася і врешті-решт була покладена у візок для закупів, щоб її було легше везти, вони нарешті привезли її назад до свого Airbnb.

Наступного дня, побоюючись, що в її напій підмішали алкоголь, вони зателефонували 911.

"Наступне, що я побачила, це пожежну машину, швидку допомогу і поліцейську машину на вулиці, — згадує Джулі, додаючи, що поліцейський сказав, що вони везуть її до місцевої лікарні. — Потім він несміливо попередив мене про те, що буде далі... Оскільки вхід до нашого будинку був настільки вузьким, ноші не помістилися б у кімнаті. Тож парамедики збиралися винести Сем в мішку для трупів".

Наступного дня Сем прокинулася з однією думкою в голові.

"Після того, як я їй все пояснила, вона раптом сіла і сказала: "Зачекай, нам треба йти, нам треба стрибати з парашутом!" Я відповіла: "Нізащо, ти ж буквально щойно була в мішку для трупів!" Всупереч моєму бажанню і після того, як я провела всю ніч у лікарні, ми збиралися стрибати з парашутом. Сам стрибок з парашутом був легкою прогулянкою в порівнянні з тією ніччю, яку ми пережили".

Нагадаємо, туристку вдарив в обличчя безпілотник, що летів з великою швидкістю. Вона знайшла власника дрона, а також показала фото наслідків.

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