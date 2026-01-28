Не лише Буковель: чим зайнятися на Ворохті і скільки коштує відпочинок

Карпати / © facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Ворохта – чудове місце для спокійного гірського відпочинку, де легко відволіктися від щоденних справ і побути наодинці з природою. Узимку це карпатське селище серед гір виглядає особливо казково: засніжені схили, тиша й чисте повітря створюють атмосферу повного перезавантаження.

Тревел-блогерка @angelbossyi побувала у зимовій Ворохті та поділилася власними враженнями, ідеями для дозвілля й актуальними цінами на популярні розваги.

Чим зайнятися взимку у Ворохті

1. Покататися з дідом Василем

Одна з найвідоміших місцевих атракцій – екскурсії від діда Василя. Уже понад 30 років він возить туристів кінним возом і розповідає історії про Ворохту. Годинна екскурсія коштує 1500 грн, а коротка прогулянка – від 100 грн.

2. Набрати джерельної води

У селищі багато природних джерел із чистою карпатською водою – туристи часто беруть її із собою.

3. Заглянути на місцевий ринок

Тут можна скуштувати домашні наливки, купити карпатський чай, сувеніри, теплі шкарпетки чи магніти. Ціни приємні, а атмосфера дуже колоритна.

4. Прогулянка горами на санях з кіньми

Годинна поїздка коштує близько 1200 грн. Це можливість побачити Ворохту з висоти та зустріти захід сонця серед гір.

5. Кава з краєвидом

Популярне місце – купольна кав’ярня Aroma kava, звідки відкривається вид на гори та річку Прут.

6. Історичні віадуки

У Ворохті збереглися залізничні мости часів Австро-Угорщини – одна з візитівок селища.

7. Активний відпочинок

Можна скористатися канатною дорогою або з’їхати з трампліна, однак ці розваги залежать від наявності електропостачання.

8. Місцева кухня

У ресторані “Стара Ворохта” подають традиційні українські страви. В одному із залів є відкритий камін, який додає затишку.

9. Прогулянки серед старої забудови

Ворохта зберегла австрійські вілли початку ХХ століття, які добре передають дух Карпат.

Що варто знати про Ворохту

За версією Ukrainian Travels, Ворохта – одна з найкращих локацій для знайомства з гуцульською культурою. Селище розташоване на висоті 850 метрів над рівнем моря і є стартовою точкою багатьох гірських маршрутів.

До Другої світової війни Ворохта вважалася головним гірськолижним курортом Українських Карпат. А у 2024 році селище увійшло до переліку найкращих туристичних сіл світу за версією Всесвітньої туристичної організації ООН.