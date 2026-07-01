"Не можу себе змусити зʼїсти": українка показала незвичні популярні продукти в Канаді (відео)

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Українці, які живуть за кордоном, дуже часто дивуються продуктам, які їдять в інших країнах. Деякі навіть не можуть наважитися спробувати місцеві делікатеси, адже вони відлякують як на вигляд, так і на запах. Українка у Канаді показала, які популярні продукти не може наважитися спробувати.

Більше про це жінка розповіла у Facebook.

Незвичні та популярні продукти у Канаді: що там їдять

Біженка поділилася, що в Канаді віддають перевагу продуктам, які не так популярні в Україні. Вона розповіла про топ-3 продукти, які вона не може наважитися з’їсти, а от місцеві їх полюбляють.

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Першим дуже поширеним продуктом у Канаді є тостовий хліб — він дуже м’який, білий, адже виготовляється з ультраобробленої пшениці. Такий хліб може лежати майже місяць.

«Він м’який, як поролон, солодкий і може лежати три тижні без жодної плісняви. Що в нього додають — страшно уявити», — ділиться Олена.

Другий продукт, який українка не наважується спробувати у Канаді, — це яскраво помаранчевий сир. Ймовірно, йдеться про сир чеддер, який має характерне забарвлення та використовується для бутербродів, бургерів і пасти. Його продають у порційних пакетиках, де кожен шматочок ретельно запакований.

«На вигляд і смак — як чистий пластик, нормального сиру тут удень з каганцем не знайти», — пояснює жінка.

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А третім продуктом, який увійшов в особистий антирейтинг українки, став овочевий коктейль — з помідорами, морквою, селерою, буряком та іншою зеленню. Напій поєднує в собі вісім овочів.

«Ніколи не куштувала, і мені здається, він так собі», — підсумувала жінка.

Українці за кордоном — останні новини:

Нагадаємо, для багатьох українців у Німеччині літня спека стає серйозним випробуванням, оскільки кондиціонери тут є великою рідкістю як у житлових будинках, так і в офісах. Як розповіла в TikTok українська біженка Людмила Русіна, попри періодичне підвищення температури до понад 40 градусів, місцеві мешканці змушені обходитися без кондиціонерів.

Причин такої ситуації кілька. Раніше літо в країні не було настільки спекотним, тому прагматичні німці вважали встановлення спліт-систем економічно недоцільним заради кількох тижнів на рік. Крім того, у Німеччині діють суворі пріоритети енергоощадності та екології, через що надмірне споживання електрики сприймається як марнотратство.

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Додатковими перешкодами є бюрократія та особливості ринку нерухомості. Будь-які зміни фасаду будівель вимагають складних погоджень з орендодавцями, сусідами та керуючими компаніями, а іноді взагалі заборонені.

Крім усього, Україна стикається з глибокою демографічною кризою через тривале скорочення населення, яке суттєво прискорилося після початку повномасштабного російського вторгнення.

За експертними оцінками журналістів VoxEurop та аналітиків CES, країну залишили мільйони громадян, а подальші втрати зумовлені міграцією, падінням народжуваності та загибеллю людей. Після завершення війни повернутися готові орієнтовно від 1,3 до 2,2 мільйона осіб, проте ключовими факторами для них залишаються повне припинення бойових дій, гарантії безпеки, відновлення житла й інфраструктури, а також наявність гідно оплачуваної роботи.

Найменш схильною до повернення є молодь до 35 років, яка вже активно інтегрується та будує кар’єру за кордоном.

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