Реклама

Чимала кількість українців щороку подорожує до Туреччини. Адже в цій країні можна відпочити з комфортом на будь-яку суму. Також українцям подобається місцевий колорит та ставлення до іноземців у країні. Що потрібно знати перед подорожжю до Туреччини 2026 року? Розповідаємо про актуальні правила.

Подорож до Туреччини 2026 року: головні правила безпеки

На офіційному вебпорталі уряду Великої Британії зібрали рекомендації для тих, хто хоче відвідати Туреччину 2026 року. Там повідомляють, що туристам потрібно пам’ятати про високий ризик терористичних атак, особливо на південному сході Туреччини — в Анкарі та Стамбулі.

Особливий ризик для туристів є в будівлях аеропортів, місцях поклоніння, під час великих релігійних свят тощо.

Реклама

«У Стамбулі та інших містах Туреччини зараз регулярно відбуваються демонстрації та протести. Уникайте всіх демонстрацій та залишайте район, якщо такі розпочнуться», — додають у відомстві.

У великих туристичних районах Стамбула поширені вуличні пограбування та кишенькові крадіжки. Будьте уважні до своїх особистих речей. Також туристам радять приїздити до Туреччини з готівкою, і в жодному разі не міняти гроші з рук.

«Будьте обережні з незнайомцями, які підходять до вас, щоб обміняти гроші або відвести вас до ресторану чи нічного клубу. Якщо незнайомці пропонують вам їжу та напої, краще не брати її».

Користуйтеся лише відомими застосунками таксі і не сідайте до неофіційних вуличних таксистів.

Реклама

Документи та заборони

У Туреччині вас можуть зупинити, аби перевірити документи. Завжди носіть їх із собою.

Якщо ви збираєтеся відвідати релігійну святиню, вдягайте закритий одяг. Особливо це стосується жінок.

У громадському транспорті, а також на всіх закритих робочих місцях і в громадських місцях заборонено курити.

Варто пам’ятати, що висловлюватися негативно про турецьку націю чи національні символи — незаконно. Вас можуть заарештувати.

Реклама

Ліміти на ввезення готівки, сигарет та подарунків до Туреччини

У Міністерстві торгівлі Туреччини поділилися переліком лімітів, які мають знати туристи. Звільнення від мита поширюється на особисті/сімейні некомерційні речі та подарунки загальною вартістю до 430 євро на одного пасажира.

Однак для пасажирів віком до 15 років цей ліміт знижено до 150 євро.

Якщо вартість вашого багажу некомерційного призначення перевищує 430 євро, на суму перевищення нараховується єдиний фіксований податок, який залежить від країни походження товару:

30% — якщо ввозиться безпосередньо з країн-членів ЄС.

60% — якщо ввозиться з інших країн.

Якщо вартість вашого багажу перевищує суму в 1500 євро, вам доведеться сплачувати повні мита на товари. Визначення вартості товарів відбувається на основі чеків, рахунків-фактур або документів про оплату. Якщо документів немає або ціна занижена, вартість визначає митниця.

Реклама

Пасажири віком до 18 років не мають права на безмитне ввезення тютюну та алкоголю.

Продукти тваринного походження ввозити на територію Туреччини заборонено. Продукти рослинного походження дозволено ввозити без податків вагою до 3 кг.

Релігійне спеціальне харчування для туристів дозволене без контролю Мінсільгоспу за наявності підтвердження від туристичної організації.

Перевезення ліків доступне в розумних кількостях. За потреби потрібно надати рецепти на ліки.

Реклама

Що можна завозити до Туреччини: перелік

До Туреччини можна везти такий перелік товарів:

Сигарети — до 600 штук.

Сигарили — до 100 штук.

Сигари — до 50 штук.

Подрібнений тютюн — до 250 г.

Алкоголь та спиртні напої з міцністю понад 22% — 1 л.

Алкоголь та спиртні напої міцністю не більше 22% — 2 л.

Парфуми — 5 флаконів об’ємом максимум 120 мл.

Чай — 1 кг.

Розчинна кава — 1 кг.

Кава в зернах — 1 кг.

Шоколад — 1 кг.

Солодощі — 1 кг.

Серед техніки встановлені такі ліміти:

Камери та носії: 1 відеокамера (+ до 10 порожніх касет), 1 фотоапарат (+ карта пам’яті або 5 плівок). До 10 одиниць дисків/касет/платівок загалом.

1 GPS-навігатор.

1 пристрій для запису/відтворення голосу та зображення.

1 ігрова консоль.

1 радіоприймач/магнітофон.

Як декларувати кошти та майно перед в’їздом до Туреччини

У МЗС Туреччини розповіли, як задекларувати своє майно та кошти перед в’їздом до Туреччини. Пасажири, яким не потрібно нічого декларувати, мають обирати зелений коридор на пункті пропуску. Вхід у цю зону прирівнюється до заяви, що у вашому багажі немає заборонених, обмежених або комерційних товарів, а обсяг речей не перевищує ліміти.

До червоного коридору мають заходити ті, хто має товари для оподаткування та декларування. На будь-якій смузі пасажира можуть зупинити для перевірки. Виявлення незадекларованих, заборонених товарів або перевищення норм тягне за собою штрафи або тюремне ув’язнення.

Реклама

У червоному коридорі потрібно взяти митну декларацію та заповнити всі пункти — кількість готівки, якщо вона перевищує 5 тисяч доларів, цінні речі та дорогі прикраси, сумки, а також подарунки, що виходять за ліміти в 430 євро.

Українка розповіла про мінуси життя у Стамбулі

Нагадаємо, українка Вікторія, яка мешкає у Стамбулі, поділилася у TikTok власним досвідом та розповіла, що реальне життя в місті суттєво відрізняється від туристичної поїздки.

За її словами, іноземцям варто бути готовими до релігійності деяких районів, де можна зіткнутися із пильними поглядами чоловіків та засудженням з боку покритих жінок. Через такий дискомфорт деяким експатам навіть доводиться змінювати свій стиль одягу.

Серед інших побутових труднощів Вікторія виділила величезні затори, через які дорога в один бік може тривати до двох годин, тому під час вибору житла вкрай важливо враховувати близькість громадського транспорту. Крім того, у Туреччині поширена практика завищення цін для іноземців — це стосується як повсякденних покупок, так і вартості оренди квартир.

Реклама

Попри всі перелічені мінуси та специфічні нюанси, дівчина наголосила, що життя в країні має для неї й багато переваг. Зокрема, українка щиро відзначила загальну атмосферу Туреччини та привітність місцевих жителів.

Новини партнерів