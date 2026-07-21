"Не їжте цього": яких страв на шведському столі в готелі варто уникати

Що не треба їсти на шведському столі / © Unsplash

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Тисячі українців влітку поїхали на відпочинок. Там, у більшості випадків, на них чекатиме «шведський стіл» з різноманіттям страв, нарізок, фруктів та десертів. Однак є страви, які на «шведському столі» краще не брати. Детально розповідаємо про всі ризики.

Про це пише Rynek Zdrowia.

Що краще не їсти на «шведському столі» у готелях

Шведський стіл у готелі для багатьох є важливою частиною відпочинку, однак далеко не всі пропоновані страви корисні для здоров’я. Клінічна дієтологиня Роксана Шрода застерігає мандрівників від необачного вибору продуктів під час ранкового прийому їжі.

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Фахівчиня виділяє декілька позицій з готельного меню, які можуть негативно вплинути на самопочуття та спричинити швидкий занепад сил:

Соки та напої з диспенсерів : зазвичай вони сильно розбавлені водою та містять надмірну кількість цукру або глюкозно-фруктозного сиропу.

Сосиски та мінісосиски : вирізняються низьким вмістом білка за високого рівня солі та фосфатів.

Яєчня з марміту (підігрівача) : часто готується з яєчного порошку, а не зі свіжих яєць.

Солодкі пластівці та мюслі : мають високий глікемічний індекс і містять барвники, через що відчуття голоду повертається дуже швидко.

Солодка випічка: провокує різке коливання рівня цукру в крові, що призводить до швидкої втоми.

Попри наявність шкідливих продуктів, зібрати збалансований сніданок у готелі цілком реально.

«В кожному готельному ресторані ми знайдемо також здорові варіанти, які стануть чудовим вибором для сніданку», — додає дієтологиня.

Експертка рекомендує віддавати перевагу позиціям, багатим на білок та клітковину: хлібу на заквасці, цілозерновому хлібу, вареним яйцям або яєчні, сирам та місцевим м’ясним делікатесам, свіжим овочам і фруктам.

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Паралельно з темами харчування аналітики фіксують трансформацію відпочинкових трендів. Згідно з даними дослідження «Barometr Providenta», популярність форматів All Inclusive поступово знижується на користь самостійних подорожей.

Люди частіше обирають відпочинок, який організовують самі, і віддають перевагу не сидіти в готелях біля басейну, а досліджувати цікаві місця нового міста чи країни.

Де відпочити влітку без натовпів туристів

Нагадаємо, National Geographic поділився добіркою 8 недооцінених європейських міст, які є чудовою альтернативою популярним та дорогим курортам з натовпами туристів.

Для літнього відпочинку пропонують французьку Тулузу з її готичними галереями, музичною культурою та відпочинком на річці Гаронні; грузинський Тбілісі з насиченим нічним життям, сучасним мистецтвом і затишними двориками; а також ірландський Корк, який розквітає як гастрономічний центр з новими культурними просторами.

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Серед інших цікавих напрямків — іспанський Більбао, відомий музеєм Ґуґґенгайма, традиційними закусками пінчос і баскською архітектурою; португальська Понта-Делгада на Азорах із термальними басейнами та можливістю побачити китів; і бюджетний польський Гданськ, що приваблює безкоштовними пляжами й доступним стритфудом.

Замикають список італійський Трієст — мультикультурне прикордонне місто з унікальними літературними кафе й новими музеями, а також словенська Любляна, яка пропонує спокійний відпочинок серед стильних зелених бутик-готелів та масштабних творчих центрів на набережній.

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