Недооцінені міста Європи: найкращі ідеї для літньої відпустки

Якщо ви плануєте відпочинок у Європі, не варто віддавати перевагу популярним і дорогим курортам з натовпами туристів. Набагато краще вибрати недооцінені європейські міста й курорти, про які мало хто говорить, адже саме в таких умовах можна відчути відпочинок і саме місто.

National Geographic поділився добіркою 8 недооцінених європейських міст.

8 недооцінених європейських міст, вартих подорожі цього літа

Щоб заховатися від натовпів туристів та відчути справжню атмосферу Франції, виберіть для наступної подорожі Тулузу. Влітку це місто розквітає, і повітря наповнюється неймовірними пахощами. Після шестирічної реставрації нарешті відкрився Музей Августинів зі своїми готичними галереями.

Тулуза, відома як La Ville Rose, особливо чарівна в літній період. Це творче місто музики ЮНЕСКО, де теплі вечори збирають натовпи на берегах річки Гаронни.

У червні відкривається монастирський комплекс, де експонується мистецтво епохи Відродження. У середині червня береги Гаронни оживають завдяки музичним виступам і культурним заходам.

Місто пропонує затишну атмосферу з внутрішніми двориками та різноманітні гастрономічні маршрути, зокрема дегустації французьких сирів.

Якщо хочеться чогось незвичайного, оберіть Тбілісі. Столиця Грузії чудово підходить тим, хто не любить спеку. Місто поєднує в собі індустріальну естетику, сучасне мистецтво та глибокі гастрономічні традиції.

Тут можна знайти безліч культурних центрів і коворкінгів. Місцеві завжди не проти поспілкуватися та чимось вас пригостити. Тбілісі відомий своєю клубною культурою, яка за рівнем енергетики конкурує з берлінською. Деякі заклади розташовані в незвичних локаціях, наприклад, у колишніх закинутих басейнах.

Для поціновувачів культури відкриті нові галереї сучасного мистецтва та оновлений Музей образотворчих мистецтв імені Шалви Аміранашвілі, який нещодавно розширив свою експозицію.

Найкращий спосіб відчути смак міста — це вечері в затишних внутрішніх двориках.

Ще один чудовий варіант для відпочинку влітку 2026 року — місто Корк в Ірландії. Цьогоріч воно переживає справжній розквіт, підтверджуючи свій статус головного гастрономічного центру країни та осередку ірландської гостинності.

У Корку з’являються нові центри, де можна придбати продукти місцевих ремісників, у літніх садах культурних просторів проводяться кулінарні майстер-класи, зокрема з приготування екологічно чистих вегетаріанських страв.

Історичні будівлі отримують нове життя — вони відкриваються як простори для живих концертів. Між ринковим містом Мідлтон і прибережним курортом Югал пролягла нова 24-кілометрова «зелена доріжка».

Більбао — чудовий вибір для тих, кому цікава архітектура. Місто пройшло шлях трансформації від промислового порту до сучасного космополітичного мегаполіса. Його візитівкою є музей Ґуґґенгайма, чия звивиста скульптурна форма стала символом міського оновлення.

У червні після тривалої реконструкції відкривається Музей образотворчих мистецтв. Серед гастрономічного досвіду варто дізнатися, що таке пінчос (традиційні баскські закуски).

На міських ринках часто лунає жива музика, що створює чудову атмосферу для вечірнього відпочинку з келихом місцевого білого вина тксаколі.

Ще один варіант, де можна небанально відпочити влітку — Понта-Делгада. Португальська провінція, розташована на острові Сан-Мігел (найбільшому в архіпелазі Азорських островів), є ідеальним місцем для тих, хто хоче втекти від натовпу та відчути силу стихій.

Вулиці міста вимощені унікальним чорним вулканічним каменем, що створює неповторний місцевий колорит. Від квітня до серпня триває сезон екскурсій, під час яких можна побачити китів у їхньому природному середовищі.

А поза межами міста варто відвідати термальні басейни селища Фурнаш та прогулятися навколо мальовничих кратерних озер Сете-Сідадиш.

Для тих, хто не хоче подорожувати далеко, підійде Гданськ. Доступність цін — одна з головних переваг цього польського портового міста, що робить його привабливим для мандрівників, які цінують якісний відпочинок без зайвих витрат.

У місті популярні молочні бари, де можна скуштувати автентичні польські смаколики за помірними цінами. Обов’язково спробуйте місцеву запіканку — варіант відкритого гарячого бутерброда, який є справжнім символом польського стритфуду.

Місто має вихід до моря з просторими піщаними пляжами, доступ до яких безкоштовний для всіх охочих.

Трієст — вибір для тих, хто любить насолоджуватися мультикультурністю. Це унікальне місто, де переплітаються італійські, слов’янські та австрійські традиції. Його розташування на кордоні зі Словенією і Хорватією сформувало особливий характер архітектури та побуту.

Місто славиться своєю легендарною кавовою культурою. Тут збереглися історичні літературні кафе, які свого часу відвідували відомі світові письменники, зокрема Джеймс Джойс.

Нещодавно в місті відкрилися унікальні заклади: перший в Італії музей моди та літературний музей, який розкриває багату творчу спадщину регіону.

Місцева кухня є справжнім відображенням прикордоння. Тут популярні великі гастрономічні простори, які поєднують під одним дахом ресторани, крафтові майстерні з виробництва пасти та делікатесні лавки.

Любляна — стильна та зелена столиця Словенії. Вона підійде для тих, хто хоче комфорту і спокійного сну. Словенська столиця може запропонувати поєднання футуристичної архітектури та затишних природних куточків.

Нові бутик-готелі вражають сміливими геометричними формами та терасами на дахах, з яких відкривається панорамний вид на замок. Особливістю міста є готелі в «рослинному» стилі з прихованими садами і великою кількістю зелені, що гармоніює з квітучими вулицями столиці.

На набережній Любляни розташовані масштабні творчі центри. Це величезні простори для креативу, які об’єднують ринки, гастрономи, кафе та майстерні.

Яка країна набирає популярності серед туристів

Нагадаємо, Угорщина дедалі активніше перетворюється на одну з найпомітніших туристичних альтернатив у Європі. Країна приваблює не лише Будапештом, а й озерами, замками, середньовічними містечками та відносно доступними цінами.

За даними Travel off Path, торік країна прийняла рекордні 20 мільйонів мандрівників, а 2026-го очікується подальше зростання популярності.

Окрім безпечної та архітектурно багатої столиці, туристам радять відвідати автентичне село Холлоке, винний регіон Егер, панорамний Вишеград і містечко Тихань на озері Балатон.

Попри репутацію бюджетного напрямку Угорщина, особливо Будапешт, поступово дорожчає: ціни на житло в піковий сезон сягають 130–200 доларів, а вхід до відомих купалень коштує близько 40 доларів.

