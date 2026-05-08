ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Туризм
Кількість переглядів
1126
Час на прочитання
3 хв

"Неможливо вижити": біженка чесно порівняла витрати на "мінімалці" в Німеччині та Україні

Українка, яка мешкає у Німеччині, порівняла життя на мінімальну зарплату в обох країнах. Результати показали колосальну різницю не лише у доходах, а й у можливостях після базових витрат.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Життя на мінімальну зарплату в Німеччині та Україні

Життя на мінімальну зарплату в Німеччині та Україні / © Unsplash

Українські біженці часто показують у соціальних мережах своє життя за кордоном, де порівнюють зарплати, рівень життя та ціни. Давно відомо, що у Німеччині доволі високі зарплати та пенсії, на які можна достойно прожити. А от чи вистачає мінімальної зарплати на базові потреби в Німеччині?

Українка порівняла рівень життя в Україні на мінімальну зарплату у 8 647 гривень та у Німеччині — на 1450 євро. Що показали результати експерименту?

Витрати на мінімальну зарплату в Україні та в Німеччині

«В Україні на мінімалку неможливо вижити, а в Німеччині люди на мінімалці можуть дозволити собі брендові речі і відпочинок за кордоном», — ділиться Людмила.

Мінімальна зарплата в Україні у 2026 році складає 8 647 гривень — це близько 167 євро. На таку суму українці мають прожити місяць. Натомість у Німеччині мінімальна зарплата після сплати податків становить 1450 євро — приблизно 74 712 гривень.

З мінімальної зарплати в Україні потрібно заплатити за комунальні послуги, які «з’їдають» половину суми, а іноді й більше. У деяких — оренда житла. З цих 8 тисяч після всіх оплат має лишитися хіба на хліб.

«Я вже навіть про ліки мовчу, а не те що про розваги», — пояснює Людмила.

Оплата оренди у Німеччині обійдеться приблизно в 500 євро, що є третиною мінімальної зарплати. Це сума для звичайного міста, не Берліна чи Мюнхена, де оренда житла значно дорожча.

«Далі — додаткові платежі. Це світло, інтернет і мінімальне страхування — не більше 150 євро. Їжа — 150–200 євро. З тих 600 євро, які залишаються, легко вистачить і на розваги, і на брендовий одяг, який в Німеччині на знижках можна купити за смішними цінами. І на відпустку. Ще й заощадити вистачить», — підраховує біженка.

Якщо ж у родині за мінімальну зарплату працюють двоє людей, то коштів лишається ще більше. У таких випадках можна думати про власне житло.

«А якщо діти, на них держава буде доплачувати 250 євро на кожного», — додає Людмила.

Жінка підсумувала, хоч категорії витрат однакові, та мінімальні зарплати у Німеччині та в Україні не підлягають порівнянню.

Біженці з України в Німеччині — останні новини:

Українські біженці у Німеччині мають можливість знайти доступне житло. Зокрема, це можна зробити через житлові кооперативи (Wohnungsgenossenschaft). Як розповіла українка у своєму TikTok, орендар у такій системі стає членом кооперативу, що гарантує захист від виселення та значно нижчу вартість оренди.

Оскільки ці товариства є неприбутковими, вони рідко підвищують ціни, а отримані кошти спрямовують на підтримання охайного стану будинків.

Основним недоліком є високий попит і наявність черг, особливо у великих містах. Для отримання квартири потрібно особисто відвідувати офіс кооперативу і регулярно нагадувати про себе.

Українські блогерки провели експеримент, порівнявши ціни на ідентичний кошик із десяти базових продуктів (овочі, молочка, м’ясо, бакалія та алкоголь) у мережі Lidl в Іспанії, Польщі та Німеччині.

Як виявилося, найменший середній чек в Іспанії — він вийшов на 57,15 євро. У Польщі базові продукти обійшлися у 58,12 євро, а в Німеччині — 61,01 євро.

Попри те, що загальна різниця в сумах виглядає мінімальною, блогерки зазначили, що вартість товарів у Польщі суттєво зросла через ціну на алкоголь.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie