"Неможливо вижити": біженка чесно порівняла витрати на "мінімалці" в Німеччині та Україні

Життя на мінімальну зарплату в Німеччині та Україні

Українські біженці часто показують у соціальних мережах своє життя за кордоном, де порівнюють зарплати, рівень життя та ціни. Давно відомо, що у Німеччині доволі високі зарплати та пенсії, на які можна достойно прожити. А от чи вистачає мінімальної зарплати на базові потреби в Німеччині?

Українка порівняла рівень життя в Україні на мінімальну зарплату у 8 647 гривень та у Німеччині — на 1450 євро. Що показали результати експерименту?

Витрати на мінімальну зарплату в Україні та в Німеччині

«В Україні на мінімалку неможливо вижити, а в Німеччині люди на мінімалці можуть дозволити собі брендові речі і відпочинок за кордоном», — ділиться Людмила.

Мінімальна зарплата в Україні у 2026 році складає 8 647 гривень — це близько 167 євро. На таку суму українці мають прожити місяць. Натомість у Німеччині мінімальна зарплата після сплати податків становить 1450 євро — приблизно 74 712 гривень.

З мінімальної зарплати в Україні потрібно заплатити за комунальні послуги, які «з’їдають» половину суми, а іноді й більше. У деяких — оренда житла. З цих 8 тисяч після всіх оплат має лишитися хіба на хліб.

«Я вже навіть про ліки мовчу, а не те що про розваги», — пояснює Людмила.

Оплата оренди у Німеччині обійдеться приблизно в 500 євро, що є третиною мінімальної зарплати. Це сума для звичайного міста, не Берліна чи Мюнхена, де оренда житла значно дорожча.

«Далі — додаткові платежі. Це світло, інтернет і мінімальне страхування — не більше 150 євро. Їжа — 150–200 євро. З тих 600 євро, які залишаються, легко вистачить і на розваги, і на брендовий одяг, який в Німеччині на знижках можна купити за смішними цінами. І на відпустку. Ще й заощадити вистачить», — підраховує біженка.

Якщо ж у родині за мінімальну зарплату працюють двоє людей, то коштів лишається ще більше. У таких випадках можна думати про власне житло.

«А якщо діти, на них держава буде доплачувати 250 євро на кожного», — додає Людмила.

Жінка підсумувала, хоч категорії витрат однакові, та мінімальні зарплати у Німеччині та в Україні не підлягають порівнянню.

Українські біженці у Німеччині мають можливість знайти доступне житло. Зокрема, це можна зробити через житлові кооперативи (Wohnungsgenossenschaft). Як розповіла українка у своєму TikTok, орендар у такій системі стає членом кооперативу, що гарантує захист від виселення та значно нижчу вартість оренди.

Оскільки ці товариства є неприбутковими, вони рідко підвищують ціни, а отримані кошти спрямовують на підтримання охайного стану будинків.

Основним недоліком є високий попит і наявність черг, особливо у великих містах. Для отримання квартири потрібно особисто відвідувати офіс кооперативу і регулярно нагадувати про себе.

Українські блогерки провели експеримент, порівнявши ціни на ідентичний кошик із десяти базових продуктів (овочі, молочка, м’ясо, бакалія та алкоголь) у мережі Lidl в Іспанії, Польщі та Німеччині.

Як виявилося, найменший середній чек в Іспанії — він вийшов на 57,15 євро. У Польщі базові продукти обійшлися у 58,12 євро, а в Німеччині — 61,01 євро.

Попри те, що загальна різниця в сумах виглядає мінімальною, блогерки зазначили, що вартість товарів у Польщі суттєво зросла через ціну на алкоголь.

