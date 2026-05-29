"Ніколи раніше не бачила": біженка з України показала дивні напої у супермаркетах Німеччини

Українські харчові звички часто відрізняються від європейських, тому в іноземних супермаркетах ми можемо сильно дивуватися тому, що вживають інші люди. Українська біженка в Німеччині розповіла про дивні напої у місцевих супермаркетах.

Про це Людмила Русіна розповіла у TikTok.

Що дивного можна знайти у німецьких супермаркетах

Людмила розповіла, що німці інколи вживають продукти, які для українців видаються дивними чи дуже несмачними. Зокрема, вони п’ють сік з капусти.

«Живучи в Україні, я б точно не подумала, що може існувати сік з капусти. Що зробити його реально — так, а щоб у пакеті, в супермаркеті…», — ділиться жінка.

А ще німці полюбляють сік з буряка. Його вживають, адже він корисний для серця, підвищує залізо і покращує імунітет. Його п’ють чистим або змішують з іншим соком.

А ще в німецьких супермаркетах продається сік з ревеню і навіть з цибулі.

«Але то вже в аптеці з лікувальною метою, бо дуже вже німецькі лікарі люблять лікувати тут цибулею», — розповідає блогерка.

Також німці п’ють шпезі — це суміш коли з апельсиновим лимонадом. На смак це схоже на Fanta. Він також дуже популярний серед німців. А ще місцеві люблять Апфельшорле — лимонад, схожий на «Живчик».

Серед традиційних алкогольних напоїв тут продають радлер — суміш світлого пива і лимонаду. Його німці обожнюють пити влітку. У ньому низький вміст алкоголю, і він дуже добре втамовує спрагу.

«Ну і купа безалкогольних напоїв, таких як шампанське, вино, безалкогольний коньяк, джин і навіть Амаретто безалкогольне є. Така вона, ця чудна Німеччина», — розповіла жінка.

