Німеччина посилила правила в'їзду для українців: кого пускатимуть і за яких умов

Німеччина посилила правила в'їзду для українців: кого пускатимуть і за яких умов

Україна увійшла до німецького списку країн підвищеного ризику зараження коронавірусом.

Німеччина посилила правила для іноземців, зокрема, й українців. За оновленими правилами, громадяни України зобов’язані виконувати вимоги щодо електронної реєстрації та проходження карантину.

Про це повідомило українське диппредставництво у Facebook.

"Від 30.01.2022 року Україна віднесена до списку країн підвищеного ризику для Німеччини", - сказано в повідомленні.

Так, українським туристам перед прибуттям до Німеччини необхідно зареєструватися на сайті за цим посиланням і мати з собою підтвердження реєстрації.

У зв'язку з посиленням карантину, під час в’їзду до Німеччини з попереднім перебуванням у зоні підвищеного ризику або в зоні з різними штамами коронавірусу протягом останніх 10 днів потрібно:

одразу після в’їзду до Німеччини відправитися безпосередньо до пункту призначення,

піти на домашню ізоляцію (карантин). Після перебування в зоні підвищеного ризику особи, які в’їжджають, мають здійснити домашню ізоляцію протягом 10 днів, після перебування в зоні з різними штамами коронавірусу – 14 днів.

Повністю вакциновані громадяни України можуть в’їхати до ФРН без нагальної потреби. Для такої категорії осіб чинними є зазначені вище загальні правила в’їзду. Вакцинація останньою необхідною дозою має бути здійснена мінімум за 14 днів до в‘їзду.

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Карантин вдома можна завершити достроково, якщо на порталі завантаження цифрової реєстрації подано підтвердження одужання від коронавірусу, підтвердження вакцинації або негативний результат тесту - https://www.einreiseanmeldung.de . Якщо завантажити дані до в’їзду (рекомендується), карантин розпочинати не потрібно.

Невакциновані українці можуть в’їхати до ФРН за нагальної потреби, надавши або негативний результат тесту (за 48 годин до (запланованого) моменту в’їзду), або довідку про одужання.

Під час проходження карантину не дозволяється залишати дім або квартиру та приймати гостей.