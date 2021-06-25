Німеччина відкрила кордони для вакцинованих туристів з України: як подорожувати

Німеччина приймає туристів, які повністю вакцинувалися не пізніше ніж за 14 днів до дати в'їзду.

Від п'ятниці, 25 червня, Німеччина відкриває кордони для вакцинованих українців, які хочуть в'їхати з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою.

Про це йдеться у заяві на сайті посольства Німеччині в Україні.

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"Від 25 червня 2021 року в’їзд з України в Німеччину для осіб, повністю вакцинованих від SARS-CoV-2 вакцинами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), буде знову можливим. Повністю вакциновані особи зможуть знову в’їжджати в Німеччину з метою відвідання друзів, знайомих та родичів, а також з туристичною метою. Безвізовий в’їзд для громадян України з біометричними паспортами буде знову можливим", - йдеться у повідомленні.

Повністю вакцинуватися потрібно не пізніше ніж за 14 днів до дати в'їзду. Із заяви витікає, що до Німеччини пускатимуть лише тих, хто отримав щеплення однією з вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Для перетину кордону необхідно надати цифровий COVID-сертифікат європейського зразка або аналог підтвердження вакцинації в цифровій або в паперовій формі, виданий німецькою, англійською, французькою, італійською або іспанською мовами.

Цей документ має містити таку інформацію:

ПІБ;

дата вакцинації, кількість вакцин;

назва вакцини;

назва захворювання, від якого було зроблено щеплення;

інформація, яка б вказувала на відповідальну за проведення вакцинації чи видачу сертифіката особу або організацію, наприклад офіційний символ чи назва особи/організації.

У посольстві зауважують, що дітям до 12 років, які не вакциновані проти COVID-19, можуть за наявності у них ПЛР або ІФА тесту в'їжджати до Німеччини у супроводі одного або двох повністю вакцинованих батьків. Дітям до 6 років підтвердження тестування не потрібне.

Нагадаємо, Україна увійшла до "зеленої" зони карантину відповідно до критеріїв Європейського Союзу. Зазначимо, таким чином Україна відповідає одному з критеріїв для скасування обмежень для всіх мандрівників з третьої країни. Однак такий показник має утримуватися щонайменше 14 днів.

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