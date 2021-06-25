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Німеччина відкрила кордони для вакцинованих туристів з України: як подорожувати

Німеччина відкрила кордони для вакцинованих туристів з України: як подорожувати

Associated Press

Німеччина приймає туристів, які повністю вакцинувалися не пізніше ніж за 14 днів до дати в'їзду.

Від п'ятниці, 25 червня, Німеччина відкриває кордони для вакцинованих українців, які хочуть в'їхати з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою.

Про це йдеться у заяві на сайті посольства Німеччині в Україні.

"Від 25 червня 2021 року в’їзд з України в Німеччину для осіб, повністю вакцинованих від SARS-CoV-2 вакцинами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), буде знову можливим. Повністю вакциновані особи зможуть знову в’їжджати в Німеччину з метою відвідання друзів, знайомих та родичів, а також з туристичною метою. Безвізовий в’їзд для громадян України з біометричними паспортами буде знову можливим", - йдеться у повідомленні.

Повністю вакцинуватися потрібно не пізніше ніж за 14 днів до дати в'їзду. Із заяви витікає, що до Німеччини пускатимуть лише тих, хто отримав щеплення однією з вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Для перетину кордону необхідно надати цифровий COVID-сертифікат європейського зразка або аналог підтвердження вакцинації в цифровій або в паперовій формі, виданий німецькою, англійською, французькою, італійською або іспанською мовами.

Цей документ має містити таку інформацію:

  • ПІБ;
  • дата вакцинації, кількість вакцин;
  • назва вакцини;
  • назва захворювання, від якого було зроблено щеплення;
  • інформація, яка б вказувала на відповідальну за проведення вакцинації чи видачу сертифіката особу або організацію, наприклад офіційний символ чи назва особи/організації.

У посольстві зауважують, що дітям до 12 років, які не вакциновані проти COVID-19, можуть за наявності у них ПЛР або ІФА тесту в'їжджати до Німеччини у супроводі одного або двох повністю вакцинованих батьків. Дітям до 6 років підтвердження тестування не потрібне.

Нагадаємо, Україна увійшла до "зеленої" зони карантину відповідно до критеріїв Європейського Союзу. Зазначимо, таким чином Україна відповідає одному з критеріїв для скасування обмежень для всіх мандрівників з третьої країни. Однак такий показник має утримуватися щонайменше 14 днів.