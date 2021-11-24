Нова Зеландія вперше за майже два роки відкриється для туристів: які умови

Нова Зеландія вперше за майже два роки відкриється для туристів: які умови

Країна впроваджує поетапне зняття обмежень.

Нова Зеландія вперше за майже два роки відкриється для туристів, але для тих, хто має COVID-щеплення.

Про це з посилпнням на владу країни повідомляє BBC.

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Утім, правила почнуть діяти лише від 30 квітня 2022 року. Адже іноземці будуть останньою групою, якій дозвлять перетинати кордон країни. До слова, навіть попри вакинацію, туристи повинні будуть відправлятися на тижневу ізоляцію, а також зробити тест на коронавірус.

На першому етапі повністю вакцинованим громадянам і жителям Нової Зеландії, які зараз перебувають в Австралії, буде дозволено повернутися від 16 січня. Другий - буде стосуватися вакцинованих новозеландців та резидентів, які перебувають в інших країнах. Вони отримають право на в'їзд від 13 лютого.

Міністр реагування на COVID-19 Кріс Гіпкінс вважає поетапні плани повторного відкриття найбільш безпечним. "Це зменшує будь-який потенційний вплив на вразливі спільноти та систему охорони здоров’я Нової Зеландії", - наголосив він.

Наразі до країну можуть в’їжджати лише громадяни і постійні жителям Нової Зеландії. Втім, навіть повинні перебувати протягом семи днів у державних карантинних готелях. Там обмежена кількість місць, а тому це не дозволяє повернутися баагтьом громадянам.

Слід зауважити, що від початку COVID-пандемії в Новій Зеландії було зафіксовано понад десять тисяч випадків коронавірусу та близько 40 смертей.

Як повідомлялося, сплеск захворюваності на COVID-19 у Європі обумовлений трьома факторами - штамом "Дельта", відмовою від вакцинації та ослабленням карантинних обмежень. Згідно з прогнозами ВООЗ, вже до березня 2022 року кількість загиблих від коронавірусу в Європі перевищить 2,2 мільйона людей.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.