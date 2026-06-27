Одна з країн ЄС дозволила українцям із тимчасовим захистом отримувати ВНП: які умови

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Влада Греції офіційно дозволила громадянам України, які перебувають у країні зі статусом тимчасового захисту, змінювати його на стандартні посвідки на проживання (ВНП).

Зміни запровадили на тлі продовження дії тимчасового захисту для українських шукачів притулку до 4 березня 2027 року. Про це повідомили у Міністерстві міграції та притулку Греції, пише Relocate.to.

Греція дозволила українським біженцям переходити на посвідки на проживання

За новими правилами українці можуть подати заяву на отримання посвідки на проживання на підставі роботи, навчання, сімейних зв’язків, дослідницької діяльності або гуманітарних обставин. Головна перевага полягає в тому, що для цього не потрібно чекати закінчення терміну дії тимчасового захисту або виїжджати з Греції.

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Греція офіційно продовжила термін дії тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року. Всі документи, де вказані попередні дати завершення дії статусу, залишаються чинними автоматично, тому звертатися до міграційних органів лише для продовження статусу не потрібно.

Виняток становлять громадяни, які планують подорожі за межі Греції. У таких випадках може знадобитися фізичне оновлення картки. Перехід на інший тип резиденції потребує часу, тому не варто відкладати все на останній місяць дії візи.

Як отримати посвідку на проживання у Греції

Подати електронну заяву на отримання посвідки на проживання можна онлайн через портал грецької міграційної служби. До стандартного пакета документів необхідно додати копію посвідки про тимчасовий захист. Варто знати, що легалізація українців не є автоматичною.

Вам потрібно обрати тип підстави, заповнити заяву та подати всі документи самостійно. У разі задоволення заяви та видачі посвідки, ви автоматично втратите тимчасовий захист у країні.

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Отримати посвідку на проживання можуть українці з тимчасовим захистом, які офіційно працевлаштовані у Греції, але наявність будь-якої офіційної роботи не гарантує автоматичного ВНП — оцінюються тип контракту, професія, умови праці та відповідність роботодавця вимогам закону.

Також доступне возз’єднання з членами родини, які є громадянами Греції, інших країн ЄС або іноземцями з чинним грецьким ВНП.

Студенти, викладачі, наукові співробітники та учасники стажувань можуть отримати посвідку на проживання також. Окрім факту зарахування, необхідно підтвердити фінансове забезпечення та наявність медичного страхування.

Також грецькі посвідки охоплюють бізнесменів та інвесторів. Купівля житла не в усіх випадках дає автоматичне право на ВНП.

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Окремі вразливі категорії також підпадають під дію посвідок на проживання.

Як зараховується термін проживання у Греції

Для отримання статусу довгострокового резидента ЄС у Греції необхідно прожити в країні безперервно та законно протягом 5 років, підтвердити стабільний дохід, страхування та виконання умов інтеграції.

Проте тривалість перебування під тимчасовим захистом автоматично не зараховується до цього загального п’ятирічного терміну відповідно до чинних європейських правил.

Таким чином, відлік терміну для довгострокового статусу українців, які прибули у 2022 році, залежить від моменту, коли вони перейшли на іншу правову категорію резидентства.

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Правила для українців за кордоном — останні новини:

Нагадаємо, що від 1 липня в Німеччині впроваджують масштабну реформу соціальної допомоги, яка передбачає заміну системи Bürgergeld на Grundsicherung. Сама базова ставка автоматично не зменшиться, проте суттєво посилюються правила отримання виплат, що торкнеться і зареєстрованих у Jobcenter українців.

Головний акцент реформи зміщується на якнайшвидше працевлаштування та посилений контроль: за ігнорування зустрічей без поважних причин і відмову від співпраці впроваджують жорсткіші санкції та оперативне урізання виплат. Також у Німеччині уріжуть компенсацію за оренду житла та посилять перевірки прихованих доходів і майна.

Паралельно німецький уряд розглядає інший законопроєкт, згідно з яким українських біженців, що прибули до країни після 1 квітня 2025 року, планують перевести із системи Jobcenter до системи підтримки шукачів притулку, де виплати будуть нижчими. Тим, хто в’їхав на межі березня та квітня 2025 року, критично важливо зберегти документальні підтвердження точної дати прибуття.

А у Польщі запрацювала оновлена система ідентифікації Eurodac — модернізована платформа з базою даних для реєстрації біометричних відомостей іноземців. Тепер українців жорсткіше перевірятимуть на кордонах із Польщею.

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До цієї бази вносять осіб, які просять про притулок, затриманих за нелегальний перетин кордону або тих, хто перебуває в ЄС без законних підстав. Система збирає відбитки пальців, цифрові фото обличчя, а також паспортні та проїзні дані.

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