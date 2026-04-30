Одна з країн ЄС несподівано набирає популярність серед туристів: куди радять їхати

Будапешт / © hannaburlaka.com

Угорщина дедалі активніше перетворюється на одну з найпомітніших туристичних альтернатив у Європі. Країна приваблює не лише Будапештом, а й озерами, замками, середньовічними містечками та відносно доступнішими цінами.

Про це пише Travel off Path.

Угорщина, яку довго сприймали насамперед як напрямок для короткої поїздки до Будапешта, несподівано набирає популярність серед туристів. Минулого року країна прийняла рекордні 20 мільйонів мандрівників.

За даними угорських медіа, кількість іноземних туристів зросла на 12% порівняно з 2024 роком. Попит залишається високим, тож 2026 року країна може стати ще популярнішою серед тих, хто шукає альтернативу Франції, Італії чи Іспанії.

Головним туристичним магнітом країни залишається Будапешт. Столиця Угорщини відома архітектурою часів Австро-Угорщини, набережними Дунаю, термальними купальнями та атмосферними барами у старих будівлях.

Водночас Будапешт приваблює туристів і відносно високим рівнем безпеки. За оцінками туристичних сервісів, місто залишається одним із найспокійніших напрямків серед європейських столиць, хоча мандрівникам усе одно радять дотримуватися базових правил безпеки.

Що подивитися за межами Будапешта

Туристам радять не обмежуватися лише столицею. Серед популярних напрямків — Сентендре з брукованими вуличками, бароковими будинками та кав’ярнями біля річки.

Ще один варіант — Холлоке, об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО. Це невелике село, де збереглися традиційні будинки, дерев’яні церкви та атмосфера старої Угорщини.

Любителям вина та історії радять їхати до Егера. Місто відоме фортецею, винними підвалами, бароковою архітектурою та термальними купальнями.

Для тих, хто хоче побачити панорами Дунаю, підійде Вишеград. Там розташовані руїни середньовічного королівського палацу та цитадель на пагорбі.

Окремо туристичні оглядачі виділяють Тихань на озері Балатон. Містечко відоме бенедиктинським абатством, краєвидами на “Угорське море” та лавандовими полями влітку.

Чи залишається Угорщина дешевою для туристів

Попри репутацію доступного напряму, Угорщина вже не є такою дешевою, як кілька років тому. Особливо це помітно в Будапешті, де ціни поступово наближаються до рівня популярних західноєвропейських міст.

Наприклад, вхід до термальних купалень Сечені за останні роки суттєво подорожчав. Базовий квиток може коштувати близько 40 доларів, а з додатковими послугами — ще дорожче.

Коктейлі в популярних барах у туристичних районах коштують орієнтовно 6–14 доларів, пиво в центрі — 3–5 доларів. Обід у простому місцевому закладі обійдеться приблизно у 8–15 доларів, вечеря з напоєм — у 25–30 доларів на людину.

Житло в Будапешті в піковий сезон також подорожчало: готелі середнього рівня можуть коштувати 130–200 доларів за ніч. Натомість у менших містах ціни значно нижчі: їжа часто коштує до 10 доларів, а житло можна знайти від 30 доларів за ніч.

Тож Угорщина залишається привабливішою за багато напрямків Західної Європи, але туристам радять не розраховувати на “супердешеву” подорож, особливо якщо йдеться про Будапешт у високий сезон.

