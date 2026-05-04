Одна з найвіддаленіших країн світу відчиняє двері для туристів після десятиліть ізоляції

Одна з найвіддаленіших країн світу відкривається для туристів. Йдеться про Бутан — країну, що розташована у Південній Азії, неподалік Китаю та Індії. Країна довго обмежувала можливості подорожей для туристів, однак новий аеропорт та амбітне місто готуються до гостей.

Про це повідомляє BBC.

Відпочинок у Бутані: країна готова приймати туристів

12 тисяч волонтерів взяли участь у розчищенні ділянки для побудови нового аеропорту у Бутані. Серед них був і король країни — Джигме Кхесар Намг’єл Вангчук. Король особисто брав участь у розчищенні джунглів у південному низинному місті Гелепху для того, аби проторувати шлях для нового аеропорту.

Міжнародний аеропорт Гелепху має відкритися 2029-го. Його почали будувати на початку цього року. Він уже отримав нагороду «Проєкт майбутнього року» на Всесвітньому архітектурному фестивалі 2025 року.

Термінал хочуть побудувати з бутанської деревини. Аеропорт спроєктували таким чином, аби там самостійно регулювалася вологість і був краєвид на гірські пейзажі. Для туристів облаштують приміщення для гонг-терапії, йоги та медитації. Запланована пропускна спроможність — 123 рейси на день.

Усе це для того, аби місто Гелепху стало доступним для мандрівників з усього світу.

Останнє у світі буддійське королівство розташоване у гірських складках найвищого гірського хребта на Землі. Більшість своєї історії Бутан провів «на самоті». Століттями Бутан не приймав туристів, доки 1974-го країна не почала їх запрошувати.

Туристів не приймали, аби оберігати культурну спадщину. До пандемії, аби поїхати до Бутану, потрібно було бронювати поїздки через ліцензованого бутанського туроператора та сплачувати щонайменше по $200 внеску за день.

Після 2022 року туристи, які хочуть відвідати Бутан, мають заплатити збір на сталий розвиток країни — $100 з кожного дорослого за ніч. Бутан хоче зберегти підхід висококласного контрольованого туризму.

Нині в Бутані функціонує лише один аеропорт Паро. Діставатися до Бутану необхідно з кількома пересадками, до того ж це дуже дорого. Квитки в один бік з кількома пересадками можуть коштувати щонайменше $1200.

Паро вважається одним із найскладніших аеропортів у світі, оскільки він розташований у вузькій, звивистій гірській долині. Менше 50 пілотів у світі мають відповідну кваліфікацію.

За 2025 рік Паро прийняв лише 88 546 відвідувачів.

Де відпочивають туристи у Бутані

Більшість туристів прямує до Тхімпху, долини Пунакха, долини Пхобджикха і Бумтханґ. Кожне з цих місць має розкішні готелі. Відкриття нового аеропорту дасть туристам можливість відвідати дикі та малолюдні південні регіони країни.

Пандемія призвела до краху і без того малорозвинутої туристичної галузі в Бутані. Коронавірус прискорив плани країни з розбудови першої залізниці та другого аеропорту. Місцева влада сподівається, що місто Гелепху почне приваблювати інвесторів та мандрівників, які хочуть духовно відпочити.

«Замість того, щоб летіти через Гонконг чи Бангкок, мандрівники віддадуть перевагу перельоту через Гелепху, де зможуть провести кілька днів на сафарі в джунглях або в медитації», — розповідає губернатор Гелепху доктор Лотай Церінг.

Туристів мають привабити унікальні гірські пейзажі, дика природа, пішохідні маршрути, гаї кардамону та апельсинів або гарячі джерела.

Що подивитися у Бутані

Туристам у Бутані варто навідатися до таких місць:

Королівський національний парк Манас зі слонами, тиграми, леопардами та носорогами.

Гірські пейзажі та джунглі Південного Бутану, який вважають одним із найбільш диких місць планети.

Буддійські храми.

Село Спадщини, де представлені 13 традиційних видів мистецтва та ремесел країни.

2028 року має відкритися 168-кілометровий маршрут «Народжений лотосом», що сполучатиме субтропічний південь Бутану з його духовним центром. Протягом восьмиденної подорожі можна буде побачити рододендронові ліси та альпійські хребти.

Туристам пропонують рафтинг, спостереження за птахами, проживання у сім’ях та еко-кемпінгах, а ще — побачити унікальні дикі джунглі, яких на планеті лишилося вкрай мало.

