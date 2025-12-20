ТСН у соціальних мережах

Одну з найвідоміших архітектурних памяток в Італії зроблять платною: що відомо

Влада Рима впроваджує плату за відвідування фонтану Треві для боротьби з натовпами.

Фонтан Треві

Фонтан Треві / © AFP

Одна з найпопулярніших туристичних локацій світу — фонтан Треві у Римі — стане платною для відвідувачів. Італійська влада зважилася на цей крок, аби впоратися з надмірним натовпом і забезпечити збереження архітектурного шедевра.

Про це повідомляє BILD.

З 1 лютого 2026 року за можливість підійти впритул до води туристам доведеться заплатити символічний внесок у розмірі 2 євро. Гроші братимуть лише за прохід на нижній майданчик безпосередньо біля чаші фонтану. Одночасно у платній зоні зможуть перебувати не більше 400 осіб. Помилуватися бароковою архітектурою з навколишньої площі, не підходячи до самої води, можна буде безкоштовно.

Головна мета мерії — боротьба з «овертуризмом». Через величезну кількість людей, що щодня штурмують площу, туристи часто не можуть навіть розгледіти деталі фонтану. Введення плати дозволить регулювати потоки та покращити досвід відвідування пам’ятки.

Фонтан Треві був створений у XVIII столітті на замовлення папи Климента XII. Його унікальність полягає в тому, що він досі живиться від античного акведука Aqua Virgo, який безперебійно постачає воду до Рима ще з 19 року до нашої ери.

