Острів Балі відкриває свої кордони для іноземних туристів: які обмеження чекають на мандрівників

Острів Балі відкриває свої кордони для іноземних туристів: які обмеження чекають на мандрівників

Водночас від 4 лютого повністю вакцинованим іноземним туристам все одно доведеться проходити від п'яти до семи днів самоізоляції.

Курортний острів Балі в Індонезії відкриває кордони для туристів з усього світу вже від кінця цього тижня.

Про це повідомляє Reuters.

Понад три місяці тому, в середині жовтня, острів відкрився для громадян окремих країн, зокрема, Китаю, Нової Зеландії та Японії. Водночас прямих рейсів до остова не було.

Повторне відкриття відбувається після подібних дій влади Таїланду та Філіппін, які відмовилися від карантинних обмежень через невизначеність щодо ефективності вакцини проти нового штаму коронавірусу Омікрон.

Як зазначається, рішення ухвалено попри постійне зростання кількості нових випадків COVID-19 в Індонезії цього місяця.

Слід зазначити, що вже від 16 лютого авіакомпанія Singapore Airlines відновить польоти на Балі з Сінгапуру.

Авіакомпанія Singapore Airlines (SIAL.SI) повідомила в п'ятницю, що відновить рейси на Балі з Сінгапуру, починаючи з 16 лютого.

Проте, за словами прем’єр- міністра країни Лугута Панджайтана, від 4 лютого повністю вакцинованим іноземним туристам все одно доведеться проходити від п'яти до семи днів самоізоляції .

Нагадаємо, Мексика стала другою країною у світі, яка скасувала всі коронавірусні обмеження на в'їзд для іноземців. Так, від 1 січня 2022 року країна встановила "доковідні" правила перетину кордону, які діяли у 2019 році. Відтепер приїжджати до Мексики можна без тестів, самоізоляції чи онлайн-форм, які туристам доводилося заповнювати перед перетином кордону.

Крім того, уряд Данії також заявив, що вже від 1 лютого в країні знімуть майже всі карантинні обмеження, попри зростання кількості хворих на новий штам коронавірусу "Омікрон" у Європі.

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