Пандемія COVID-19: скільки в Україні закрилось ресторанів і готелів та куди найчастіше їдуть туристи

В Україні популярними серед туристів є Київ, Львів та Харків.
В Україні через пандемію коронавірусу закрилась велика кількість ресторанів та готелів, проте зріс внутрішній туризм.
Про це написав ексміністр курортів і туризму Криму, голова Асоціації індустрії гостинності Олександр Лієв у своєму блозі на НВ.
За його даними в Україні впродовж двох років закрилось:
- 15% ресторанів і кафе;
- 8% готелів і хостелів;
- 10% санаторіїв і пансіонатів;
- 20% турагентств;
- 15% екскурсійних бюро.
Проте в Україні через пандемію зріс внутрішній туризм, адже українці побоюються застрягти за кордоном через ймовірні локдауни. Це стало також і можливим завдяки тому, що покращилась якість автошляхів та завдяки приєднанню України до Угоди про спільний авіаційний простір з ЄС, яка сприяла збільшенню кількості внутрішніх авіарейсів.
За даними голови Асоціації індустрії гостинності найпопулярнішими туристичними маршрутами в Україні є:
- Карпати, де зросла кількість готелів та садим. Також цей напрямок є популярним серед туристів із країн Перської затоки та ЄС.
- Приазов’я, де 2020 рік став акселератором зростання індустрії гостинності.
- Чорноморське узбережжя України. Тут найпопулярнішим напрямком залишається Одеса.
- Харків, який вже через кілька років зможе конкурувати із Львовом за туристичною привабливістю.
- Львів - лідер серед українських міст за кількістю туристів. Місцева індустрія гостинності швидко адаптувалася для прийому туристів із Саудівської Аравії та Туреччини, які за кількістю цього року вперше наздогнали поляків.
- Київ, який стає дедалі популярнішим серед іноземних туристів.
- Чернігів, куди все частіше їдуть відпочивати жителі столиці.
Читайте також:
- Україна через "Омікрон" закриває кордон для іноземців із низки країн: деталі
- "Укрзалізниця" призначила 2 додаткові поїзди до Польщі: графік
- Wizz Air призупинить кілька рейсів з Польщі до України - список