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Пандемія COVID-19: скільки в Україні закрилось ресторанів і готелів та куди найчастіше їдуть туристи

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Пандемія COVID-19: скільки в Україні закрилось ресторанів і готелів та куди найчастіше їдуть туристи

УНІАН

В Україні популярними серед туристів є Київ, Львів та Харків.

В Україні через пандемію коронавірусу закрилась велика кількість ресторанів та готелів, проте зріс внутрішній туризм. 

Про це написав ексміністр курортів і туризму Криму, голова Асоціації індустрії гостинності Олександр Лієв у своєму блозі на НВ.

За його даними в Україні впродовж двох років закрилось: 

  • 15% ресторанів і кафе;
  • 8% готелів і хостелів;
  • 10% санаторіїв і пансіонатів;
  • 20% турагентств;
  • 15% екскурсійних бюро.

Проте в Україні через пандемію зріс внутрішній туризм, адже українці побоюються застрягти за кордоном через ймовірні локдауни. Це стало також і можливим завдяки тому, що покращилась якість автошляхів та завдяки приєднанню України до Угоди про спільний авіаційний простір з ЄС, яка сприяла збільшенню кількості внутрішніх авіарейсів. 

За даними голови Асоціації індустрії гостинності найпопулярнішими туристичними маршрутами в Україні є: 

  • Карпати, де зросла кількість готелів та садим. Також цей напрямок є популярним серед туристів із країн Перської затоки та ЄС. 
  • Приазов’я, де 2020 рік став акселератором зростання індустрії гостинності. 
  • Чорноморське узбережжя України. Тут найпопулярнішим напрямком залишається Одеса.
  • Харків, який вже через кілька років зможе конкурувати із Львовом за туристичною привабливістю. 
  • Львів - лідер серед українських міст за кількістю туристів. Місцева індустрія гостинності швидко адаптувалася для прийому туристів із Саудівської Аравії та Туреччини, які за кількістю цього року вперше наздогнали поляків.
  • Київ, який стає дедалі популярнішим серед іноземних туристів.
  • Чернігів, куди все частіше їдуть відпочивати жителі столиці. 

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