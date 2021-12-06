Пандемія COVID-19: скільки в Україні закрилось ресторанів і готелів та куди найчастіше їдуть туристи

Пандемія COVID-19: скільки в Україні закрилось ресторанів і готелів та куди найчастіше їдуть туристи

В Україні популярними серед туристів є Київ, Львів та Харків.

В Україні через пандемію коронавірусу закрилась велика кількість ресторанів та готелів, проте зріс внутрішній туризм.

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Про це написав ексміністр курортів і туризму Криму, голова Асоціації індустрії гостинності Олександр Лієв у своєму блозі на НВ.

За його даними в Україні впродовж двох років закрилось:

15% ресторанів і кафе;

8% готелів і хостелів;

10% санаторіїв і пансіонатів;

20% турагентств;

15% екскурсійних бюро.

Проте в Україні через пандемію зріс внутрішній туризм, адже українці побоюються застрягти за кордоном через ймовірні локдауни. Це стало також і можливим завдяки тому, що покращилась якість автошляхів та завдяки приєднанню України до Угоди про спільний авіаційний простір з ЄС, яка сприяла збільшенню кількості внутрішніх авіарейсів.

За даними голови Асоціації індустрії гостинності найпопулярнішими туристичними маршрутами в Україні є:

Карпати , де зросла кількість готелів та садим. Також цей напрямок є популярним серед туристів із країн Перської затоки та ЄС.

, де зросла кількість готелів та садим. Також цей напрямок є популярним серед туристів із країн Перської затоки та ЄС. Приазов’я, де 2020 рік став акселератором зростання індустрії гостинності.

де 2020 рік став акселератором зростання індустрії гостинності. Чорноморське узбережжя України. Тут найпопулярнішим напрямком залишається Одеса.

Тут найпопулярнішим напрямком залишається Одеса. Харків, який вже через кілька років зможе конкурувати із Львовом за туристичною привабливістю.

який вже через кілька років зможе конкурувати із Львовом за туристичною привабливістю. Львів - лідер серед українських міст за кількістю туристів. Місцева індустрія гостинності швидко адаптувалася для прийому туристів із Саудівської Аравії та Туреччини, які за кількістю цього року вперше наздогнали поляків.

- лідер серед українських міст за кількістю туристів. Місцева індустрія гостинності швидко адаптувалася для прийому туристів із Саудівської Аравії та Туреччини, які за кількістю цього року вперше наздогнали поляків. Київ, який стає дедалі популярнішим серед іноземних туристів.

який стає дедалі популярнішим серед іноземних туристів. Чернігів, куди все частіше їдуть відпочивати жителі столиці.

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