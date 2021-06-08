Пандемія не стала на заваді: названо найпопулярніші країни, куди українці летять у відпустку

Українці у червні активно літають до Туреччини, Єгипту і Еміратів.

Сезон літніх відпусток у розпалі. Попри пандемію коронавірусу, у червні найбільш популярними курортами серед українських туристів були Туреччина, Єгипет та ОАЕ.

Про це розповіли у пресслужбі міжнародного аеропорту "Бориспіль" у Facebook.

Так, найпопулярнішим міжнародним курортним містом серед українських туристів є Анталія, Туреччина. На другій сходинці - Шарм-ель-Шейх, Єгипет. Третє місце посідає Хургада, Єгипет. На четвертій і п'ятій сходинках - Стамбул, Туреччина; Даламан, Туреччина, відповідно.

Також у списку популярних курортів:

Дубай, ОАЕ;

Бодрум, Туреччина;

Амстердам, Нідерланди;

Тбілісі, Грузія;

Анкара, Туреччина.

Уточнюється, що частка пасажирів, які подорожували за вище згаданими напрямками, склала 65% від загальної кількості пасажирів вильоту.

Як повідомлялося, туризм у світі, який пандемія коронавірусу поставила на паузу, 2021 року поступово відновлюється. Із наближенням тепла та літа більшість людей починають роздумувати над відпусткою: вирушити за кордон чи просто вибратися на дачу. Порівняно з минулим роком, цьогоріч туристам буде відкрито більше країн. Куди та як українці можуть поїхати на відпочинок цього літа, читайте у нашому матеріалі.

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Новини України: за яких умов можна потрапити на відпочинок до Туреччини

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