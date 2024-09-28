Париж і Берлін з’єднає новий високошвидкісний потяг: скільки триватиме подорож

Наприкінці 2023-го Берлін і Париж з'єднали нічним швидкісним поїздом. А вже у грудні цього року у нього з'явиться денний аналог. Тепер подорож між двома європейськими столицями буде тривати швидше, ніж будь-коли.

Про це з посиланням на французьку компанію SNCF і Deutsche Bahnна повідомляє видання Euronews Travel.

Наразі поїздка між Парижем і Берліном триває 9 до 10,5 год. та передбачає пересадку. Нічний поїзд ÖBB Nightjet йде ще довше - 13 год. 15 хв. Крім того, він курсує тільки тричі на тиждень: у вівторок, четвер і суботу. Крім того, від серпня цей рейс тимчасово скасували через великі роботи на залізничній мережі. Очікується, що відновлять його наприкінці жовтня.

Тим часом новий денний прямий поїзд курсуватиме щодня. Поїздка триватиме близько 8 год. З паризького вокзалу Gare de l'Est він буде вирушати о 9:55, а прибуватиме на головний вокзал Берліна о 16:03 вечора. У зворотному напрямку в Парижі рейс буде об 11:54 ранку, а до німецької столиці прибуватиме о 19:55.

Новий високошвидкісний поїзд ICE курсуватиме з 16 грудня, дорогою роблячи зупинки також у Страсбурзі, Карлсруе і Франкфурті-на-Майні. Квитки надійдуть у продаж від 16 жовтня. Їхня вартість буде від 59 євро у вагоні стандартного класу та від 69 євро – у першому класі.

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