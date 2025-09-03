Платна авторизація, анкети і страховка: як змінюються правила в’їзду в ЄС

© ТСН

Про це повідомляється на офіційному сайті Єврокомісії: travel-europe.europa.eu. Авторизація не замінює візу, але стане обов’язковою умовою перетину кордону з ЄС.

Однією з вимог, яка фігурує у документах, є наявність медичного страхування. Хоча вона не прописана як універсальна, вимога страхового полісу з покриттям не менше €30 000 залишається чинною у більшості країн Шенгенської зони. Це підтверджують дані Єврокомісії, а також рекомендації консульських установ.

«Для багатьох держав-членів ЄС медичне страхування залишається обов’язковим елементом при в’їзді. Прикордонники можуть вимагати підтвердження наявності полісу. Його відсутність – формальна підстава для відмови у пропуску», – йдеться в роз’ясненнях ETIAS.

Що має покривати туристичний поліс

За вимогами країн ЄС, страховий поліс для подорожей має покривати не лише амбулаторне та стаціонарне лікування, а й витрати на невідкладну допомогу, госпіталізацію, оперативні втручання, медичне транспортування, а в окремих випадках – репатріацію тіла у разі смерті.

Також варто перевірити, чи включає поліс покриття активних видів відпочинку – таких як гірськолижний спорт, дайвінг, хайкінг чи інші активності, якщо ви плануєте подібну діяльність за кордоном.

Страхування перед поїздкою: що варто знати українцям

Оформити поліс сьогодні можна дистанційно – без особистого візиту до офісу. Серед компаній, які пропонують повністю онлайн-оформлення, – страхова компанія ОРАНТА.

«Поліс для поїздки за кордон можна придбати на сайті oranta.ua або через партнерські туристичні компанії та агентів. Водночас, якщо людина подорожує власним авто, ми радимо скористатися застосунком ОРАНТА Драйв – він допомагає з автострахуванням, прокладає маршрут платними автострадами і дає змогу оплатити дороги ще до виїзду з України», – зазначає Костянтин Ватан, директор з організації роздрібних продажів страхової компанії ОРАНТА.

За його словами, у 2024-2025 роках помітно зросла кількість звернень щодо подорожей власним транспортом. Ця тенденція пов’язана з обмеженою роботою українських аеропортів і логістичними складнощами.

Коротко: що зміниться у 2026 році

ETIAS запрацює для громадян України: перед поїздкою до ЄС доведеться проходити онлайн-авторизацію.

Медичне страхування з покриттям €30 000 – обов’язкова умова в більшості країн.

Поліс має покривати невідкладну медичну допомогу, госпіталізацію, транспортування, а за потреби – репатріацію.

Оформити страховку можна на сайті oranta.ua, через туристичні компанії, агентів або у відділеннях ОРАНТИ.