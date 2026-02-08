Пляшки за гроші та вода з крана: українка поділилась, до чого довелося звикати в Норвегії

Норвегія / © pixabay.com

Реклама

Українка, яка переїхала до Норвегії, поділилася несподіваними побутовими змінами, до яких їй довелося звикнути за кордоном. Деякі речі вона ніколи не робила в Україні, але в новій країні вони стали частиною щоденної рутини.

Про це @iamhelenmazur розповіла у TikTok.

За словами дівчини, першою звичкою стало вживання води з-під крана. У Норвегії вона вважається безпечною та придатною для пиття, а бутильовану воду зазвичай купують лише туристи — і коштує вона недешево. Водночас місцева влада застерігає не пити воду, що протікає через пасовища або стікає з льодовиків.

Реклама

Ще одна нова практика — здавання пластикових і бляшаних пляшок. У Норвегії діє депозитна система: під час купівлі напою сплачується за тару, а після здавання пляшок гроші повертають. Це мотивує жителів не викидати упаковку.

Також українка зізналася, що почала регулярно сортувати сміття. У країні це звична норма, а за порушення правил передбачені штрафи.

На стиль життя вплинуло й те, що вона мешкає у приватному будинку, а не в квартирі. Тепер узимку доводиться самостійно чистити сніг і опалювати дім дровами.

“Ходжу в спортзал, бо більше тут особливо нічим зайнятися”, — жартома розповіла дівчина.

Реклама

Крім того, вона знайшла для себе спосіб не втрачати зв’язок з рідною мовою — бере книжки українською у місцевій бібліотеці, адже доставка з України обходиться дорого.

Нагадаємо, раніше українка поділилася враженнями про Албанію, назвавши її найдешевшою і найгарнішою країною Європи з цінами, “як в Україні”.