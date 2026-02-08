- Дата публікації
Пляшки за гроші та вода з крана: українка поділилась, до чого довелося звикати в Норвегії
Українка, яка живе в Норвегії, розповіла, які побутові звички змінилися після переїзду: питна вода з-під крана, сортування сміття, депозит за пляшки та життя у приватному будинку.
Українка, яка переїхала до Норвегії, поділилася несподіваними побутовими змінами, до яких їй довелося звикнути за кордоном. Деякі речі вона ніколи не робила в Україні, але в новій країні вони стали частиною щоденної рутини.
Про це @iamhelenmazur розповіла у TikTok.
За словами дівчини, першою звичкою стало вживання води з-під крана. У Норвегії вона вважається безпечною та придатною для пиття, а бутильовану воду зазвичай купують лише туристи — і коштує вона недешево. Водночас місцева влада застерігає не пити воду, що протікає через пасовища або стікає з льодовиків.
Ще одна нова практика — здавання пластикових і бляшаних пляшок. У Норвегії діє депозитна система: під час купівлі напою сплачується за тару, а після здавання пляшок гроші повертають. Це мотивує жителів не викидати упаковку.
Також українка зізналася, що почала регулярно сортувати сміття. У країні це звична норма, а за порушення правил передбачені штрафи.
На стиль життя вплинуло й те, що вона мешкає у приватному будинку, а не в квартирі. Тепер узимку доводиться самостійно чистити сніг і опалювати дім дровами.
“Ходжу в спортзал, бо більше тут особливо нічим зайнятися”, — жартома розповіла дівчина.
Крім того, вона знайшла для себе спосіб не втрачати зв’язок з рідною мовою — бере книжки українською у місцевій бібліотеці, адже доставка з України обходиться дорого.
