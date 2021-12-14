22 листопада 2020 року США виходить з Договору про відкрите небо через Росію / Pexels

Популярна туристична країна скасувала авіарейси з Києва: в чому причина

Популярна туристична країна скасувала авіарейси з Києва: в чому причина

Всім, хто забронює відпочинок в Йорданії, буде запропонований альтернативний переліт до Амману регулярними рейсами Um Air.

Чартерний рейс до Йорданії за маршрутом Київ-Акаба, анонсований у листопаді, скасовано. Причиною стала зміна правил в’їзду до країни. Зокрема, тепер навіть вакциновані туристи обов’язково повинні здавати два ПЛР-тести.

Про це пише Мастер тура.

Директор компанії Ігор Захаренко повідомив, що причиною скасування чартерної програми є зміни правил перебування в Йорданії. Відтак, тепер навіть вакциновані туристи обов’язково повинні здавати два ПЛР-тести: перед прильотом до країни та одразу після.

Повідомляється, що вартість другого ПЛР-тесту складає близько 40 доларів США. Для дітей до 5 років проходження тесту не потрібне.

Крім того, країна вимагає мати при собі поліс медичного страхування, який може повністю покрити лікування від COVID-19.

Як зазначається, вартість туру зросла в ціні на 100 доларів з особи. Відтак, мінімальна вартість турпакетунаразі стартує від 32 467 гривень за двох на сім ночей.

Повідомляють, що наразі туристів, які відмовилися від поїздок, небагато. Всім, хто забронює відпочинок в Йорданії, буде запропонований альтернативний переліт до Амману регулярними рейсами Um Air.

"У нас в основному продавалися екскурсійні тури, а в цьому випадку немає великої різниці, летиш через Акабу або через Амман. Тому ті, хто не відмовиться від поїздки, полетить через Амман”, – зазначив Ігор Захаренко.

Нагадаємо, найбільший лоукостер Європи Ryanair анонсував запуск двох нових маршрутів із київського аеропорту Бориспіль до столиці Швеції Стокгольм та на грецький острів Керкіра (Корфу).

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