Популярний курорт у Єгипті затопило: у готелях та на дорогах запровадили НС

Популярний курорт у Єгипті затопило: у готелях та на дорогах запровадили НС

Відпочивальників просять не залишати свої готелі, якщо там не проводиться термінова евакуація.

На популярний серед українських туристів єгипетський курорт Хургада обрушилися сильні зливи.

Про це повідомляє "Турпром".

Курорт затопило – через це для туристів скасували всі екскурсії, в готелях та на дорогах запровадили режим НС. Відпочивальників просять не залишати свої готелі, якщо там не проводиться термінова евакуація.

Окрім Хургади від повені постраждали міста Сафага та Марса Алам. Всі дороги від них до Верхнього Єгипту (смуга вздовж Нілу на півдні країни), зокрема, в популярні екскурсійні міста Кена та Луксор, будуть перекриті, доки погодні умови не покращаться.

Наразі воду на дорогах та вулицях постраждалих від повеней міст відкачують екстрені служби.

Турпром

Ще одна серйозна небезпека для місцевих та туристів – електричний струм. Справа в тому, що на вулицях місцеві торговці часто використовують оголену проводку в магазинах та кіосках. У поєднанні з водою, яка є провідником, це створює додаткову небезпеку і тепер когось постійно б'є струмом.

Тим не менш, місцеві синоптики запевняють, що погода наступного тижня буде чудовою для відпочинку в Хургаді. Вдень температура повітря прогріватиметься до +26-27°C, вночі — до +21-22°C, а температура води в Червоному морі — близько +26-27°C. За прогнозами синоптиків дощів більше не буде.

Нагадаємо, що Україна офіційно вибула із "зеленого списку" Євросоюзу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання