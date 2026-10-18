Порада від ChatGPT коштувала 5000 доларів: які помилки туристів найчастіше спустошують гаманець

Фото ілюстративне / © pixabay.com

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Під час подорожі нерідко туристи припускаються найпоширеніших помилок, які можуть вдарити по їхньому гаманцю, а прикрі неприємності трапляються набагато частіше, ніж здається на перший погляд. Навіть найдосвідченіші мандрівники, які звикли порівнювати ціни на квитки, ретельно пакувати валізи та ретельно складати маршрути, іноді потрапляють у фінансові пастки через звичайний людський фактор.

Користувачі соцмережі Reddit розповіли про власні історії, які коштували їм значних витрат.

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Як нехтування перевіркою візових правил псує відпустку та спустошує гаманець

Чимало мандрівників нехтують перевіркою візових правил. Подібна неуважність ледь не зіпсувала поїздку одному з пасажирів, який прямував із Нідерландів до Панами через Сполучені Штати. Він просто не знав, що транзит через Штати вимагає проходження імміграційного контролю та наявності відповідної візи. У підсумку йому довелося на ходу змінювати плани — терміново шукати прямий переліт і залишатися в готелі, що коштувало йому додаткових 2270 доларів.

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Фахівці з авіаперевезень наголошують, що інформацію про в’їзд або транзит слід звіряти виключно на офіційних порталах відомств чи у перевірених туристичних агентствах. До того ж важливо пам’ятати про закордонний паспорт: його термін дії має закінчуватися не раніше ніж через 3–6 місяців після запланованого повернення додому.

Надмірна довіра до ШІ

Моделі штучного інтелекту нерідко помиляються та можуть вводити в оману. Відтак, одна мандрівниця скористалася порадою ChatGPT та придбала квитки через сайт United Airlines, але згодом вона виявила, що такі самі квитки коштують на 5000 доларів дешевше на сайті All Nippon Airways. В результаті жінці вдалося скасувати початкове бронювання.

«Я мало не переплатила на 5000 доларів за місце для поїздки до Індонезії. Я скористалася Chat GPT, щоб звузити вибір найкращих рейсів/маршрутів. Зауважую, що я самостійно перевіряла ціни на рейси у Nippon Airlines. У будь-якому разі, Chat порадив бронювати через United, щоб отримати бали „FF“, замість того, щоб бронювати безпосередньо через Nippon. І знаєте що? Друг, який подорожує зі мною, побачив на Nippon, що мій квиток був на 5000 доларів дешевшим, ніж той, що я заплатила в United. Добре, що я завжди бронюю квитки з можливістю повернення на триваліші рейси», — йдеться у дописі мандрівниці.

Плутанина з часом

Плутанина з датами, схожими назвами аеропортів чи 12-годинним форматом часу (AM/PM) — поширені помилки, які регулярно псують плани пасажирам. Наприклад, одна з туристок приїхала до аеропорту у Стокгольмі о шостій вечора, але з подивом дізналася, що її літак піднявся у повітря ще о шостій ранку.

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Поширені помилки, які регулярно псують плани пасажирам — це плутатина із часом / © iStock

Інший мандрівник переплутав розклад морського транспорту на Сейшелах, через що втратив час і був змушений терміново наймати приватний човен за 700 доларів та сплачувати ще сотню доларів за таксі.

Спроба «заощадити» на квитках та житлі

Купівля квитків або бронювання житла без можливості повернення коштів — це завжди ризик, адже в разі зміни планів гроші просто «згорять». До того ж занадто вигідні цінники нерідко виявляються пасткою.

Наприклад, один із пасажирів спокусився на дешевий квиток Ryanair до «Осло», а вже після посадки з’ясував, що аеропорт «Sandefjord» розташований за 110 кілометрів від норвезької столиці Осло. Справжня ж халепа чекала далі: орендоване авто підготували у зовсім іншому місці, куди ще треба було якось дістатися.

Пастки шахраїв

Зазвичай для шахраїв туристи — це найлегша здобич. Один чоловіків розповів, що заплатив 111 доларів за дві коробки лукуму біля стамбульського Гранд-базару, в той час як інший віддав таксисту в Парижі 200 євро, а ще дехто платив завищені ціни в закладах, куди їх заманили «зазивали», що видавали себе за гідів.

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«Мене заманили в магазин догляду за шкірою в Бангкоку, і я вийшла звідти з кількома сотнями на моїй кредитній картці, які витратила на різні засоби», — поділилася своєю історією ще одна мандрівниці.

Ризикована поведінка за кермом та незнання правил

Кермування за кордоном вимагає особливої уважності, адже незнання місцевих правил, незвичний лівосторонній рух чи банальні промахи на АЗС швидко спустошують гаманець. Наприклад, в Ісландії за перевищення швидкості довелося викласти 750 доларів штрафу.

Інший же мандрівник через неуважність заправив дизельну авто бензином, після чого сплатив 700 доларів за послуги евакуатора та промивку паливної системи. Окрім цього, збираючись сідати за кермо в іншій країні, завжди варто заздалегідь перевіряти наявність міжнародного посвідчення водія.

Пропущені рейси

Через надмірну ввічливість один із пасажирів пропустив свій літак просто перед Різдвом: він посоромився перервати довготривалу розмову з працівником парковки. У підсумку, аби все ж таки вилетіти, йому довелося викласти 2000 доларів за єдине вільне місце, що залишалося в продажу.

Інша прикра історія трапилася з молодятами під час весільної подорожі. Пара вирішила пропустити перший сегмент складного маршруту з Бостона до Нью-Йорка й сісти на літак одразу в другому аеропорту. Проте авіакомпанія автоматично анулювала весь квиток, тому що пасажири не з’явилися на перший рейс.

Загублені речі

Забуті у кишені крісла паспорти, залишені в готелі гаманці чи банальна розсіяність зазвичай обходяться дуже дорого. Наприклад, у Відні пасажир згубив свій проїзний і сплатив 110 євро штрафу, а вже потім виявив, що той весь час лежав у його власному одязі. Іншому мандрівнику пощастило ще менше: у Японії він утратив залізничний квиток JR Pass за 400 доларів, через що мусив наново купувати квитки на кожну поїздку.

«Загубив рюкзак під час проходження митниці, в якому було приблизно 400 доларів готівкою, iPad, мобільний телефон тощо. Біг, щоб встигнути на наступний рейс, і забув, що дістав його з більшої сумки», — розповів один із користувачів.

Зауважимо, британці нерідко залишають чайові за кордоном лише аби уникнути незручності — 31% роблять це заради спокою, хоча культурні норми різняться. У США офіціантам дають 15–20% від рахунку, а в Канаді діють схожі правила, тоді як в інших країнах додаткова винагорода може бути недоречною.

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