Портал до іншого світу: як віддалений будинок у лісі допоміг мандрівникам пережити нелегкі часи

Хатина в Девоні, де зупинилися Фрейзер і Трейсі. Джерело: Jam Press

Пара із Великої Британії поділилася зворушливою історією про те, як орендований будиночок у віддаленому Девоні став їхньою тихою гаванню та допоміг пережити нелегкий час у житті.

Мандрівники та кінематографісти Фрейзер Рід і Трейсі Френсі вже багато років живуть у дорозі. Свій автофургон вони перетворили на дім, у якому, разом зі своїми собаками — 13-річним Ведмедем та 12-річним Уомблом, вирушили у мандри континентом, пише What’s The Jam.

Маршрут подружжя пролягав від Полярного кола до півдня Іспанії.

«Те, що починалося як любов до свободи та пригод, швидко стало способом життя», — зазначає видання.

Проте навесні їхнє життя несподівано змінилося. Під час подорожі Іспанією, у собаки Ведмедя діагностували остеосаркому — агресивну форму раку кісток.

Пара розповіла, що раптово їхні дні, сповненні подорожей та відкриттів, перетворилися на щоденну турботу та догляд за хворим собакою.

За словами лікарів, собаці необхідна була хімієтерапія, тому подружжю вони радили повернутися до Великої Британії.

Трейсі з Ведмедем / Фото: Jam Press/Rosely Group

Посеред усієї цієї невизначеності вони натрапили на «Рибальський будиночок» — невеличку хатину у селі, яка захована глибоко в лісі між національними парками Ексмур та Дартмур.

Після місяців тривалих подорожей та емоційного напруження від догляду за хворим собакою в дорозі, вони нарешті знайшли потрібне місце, де можна зупинитися. Пара залишалася там протягом 12 тижнів.

«Цей будиночок здавався нам зовсім іншим світом. Віддаленість, яка спочатку привабила до цієї хатини, дала нам саме те, що було потрібно», — поділився Фрейзер.

Ведмідь відразу знайшов собі комфортне місце для відпочинку, і вперше за довгий період часу, мандрівники відчули, що можна видихнути.

За час перебування у віддаленій хатині, пес пройшов курс хімієтерапії та переніс ампутацію ноги (це було необхідно, аби зупинити поширення ракових клітин).

Попри побоювання подружжя, Ведмідь швидко відновився.

«Якби не було відсутньої ноги, ви б ніколи не дізналися, що щось сталося», — зауважив Фрейзер.

Другий пес мандрівників — Уомбл страждає на артрит, однак завжди залишався поруч зі своїм братом. Часто можна було помітити, як він клав голову на Ведмедя, немовби забезпечуючи йому підтримку у скрутні хвилини.

Хоча обидва собаки мають проблеми зі здоров’ям, мандрівники вирішили присвятити увесь свій час, що залишився, виключно їм.

Трейсі гуляє з Ведмедем та Уомблом у засніженій гірській місцевості Фото: Jam Press/Rosely Group

«Ми не могли повірити, що щось подібне взагалі існує. Після кількох місяців далеких подорожей та хаосу, пов’язаного з доглядом за серйозно хворим собакою, це місце стало для нас тихою гаванню», — зауважив Фрейзер.

